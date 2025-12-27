ARA
Altın güne nasıl başladı? 27 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

27 Aralık 2025 sabahı itibarıyla gram, ons, çeyrek ve yarım altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Peki, altın yeni güne hangi seviyelerden başladı?


Altın güne nasıl başladı? 27 Aralık 2025 güncel altın fiyatları

27 Aralık 2025 sabahında altın piyasalarında hareketlilik dikkat çekerken, gram, ons, çeyrek ve yarım altın fiyatları yatırımcıların odağında yer aldı. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve döviz kurundaki seyrin etkisiyle şekillenen fiyatlarda altın, yeni güne hangi seviyelerden başladı?

Güncel altın satış fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 6.250,52 TL
  •  Çeyrek altın satış fiyatı: 10.368,00 TL
  •  Yarım altın satış fiyatı: 20.731,00 TL
  •  Tam altın satış fiyatı: 41.150,56 TL
  •  Cumhuriyet altını satış fiyatı: 41.271,00 TL
  •  Gremse altın satış fiyatı: 103.191,98 TL
  •  Ons altın satış fiyatı: 4.531,47 dolar

