AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÖL Puan Hesaplama ve Değerlendirme Esasları

Yanlışlar Doğruları Götürmüyor: Sınav puanı hesaplanırken sadece doğru cevaplar dikkate alınacak. Bu durum adaylar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Hesaplama Formülü: Puanınız (Doğru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülüyle belirlenecek ve sonuç en yakın tam sayıya yuvarlanacak.

İptal Edilen Sorular: Eğer bir soru iptal edilirse, o soru değerlendirme dışı bırakılarak kalan geçerli sorular üzerinden 100 tam puan üzerinden yeniden dağılım yapılacak.

Cevap Anahtarı Hataları: Cevap anahtarında bir hata tespit edilirse soru iptal edilmeyecek, doğru seçenek güncellenerek değerlendirmeye dahil edilecek.