  AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı?

14-15 Mart 2026 tarihlerinde düzenlenen Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınavlarının ardından, binlerce öğrenci mezuniyet hedefleri doğrultusunda sonuç takvimine odaklandı. Peki AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 eğitim öğretim yılı 2. dönem yazılı sınavları, bu hafta sonu (14-15 Mart) Türkiye genelinde başarıyla uygulanıyor. 3 oturum halinde gerçekleştirilen sınavlarda her ders için adaylara 10 soruluk testler ve 100 dakikalık süreler tanındı.

1 2026 AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı?

2026 AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı?

MEB takvimine göre, 2. dönem sınav soruları ve cevap anahtarları 18 Mart 2026 Çarşamba günü erişime açılacak. Adaylar, meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr adreslerinden doğru yanıtları kontrol edebilecek.

 

2 AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

 Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sınav sonuçları 22 Nisan 2026 Çarşamba günü ilan edilecek.

AÖL Puan Hesaplama ve Değerlendirme Esasları

Yanlışlar Doğruları Götürmüyor: Sınav puanı hesaplanırken sadece doğru cevaplar dikkate alınacak. Bu durum adaylar için büyük bir avantaj sağlıyor.

Hesaplama Formülü: Puanınız (Doğru Cevap Sayısı / Soru Sayısı) x 100 formülüyle belirlenecek ve sonuç en yakın tam sayıya yuvarlanacak.

İptal Edilen Sorular: Eğer bir soru iptal edilirse, o soru değerlendirme dışı bırakılarak kalan geçerli sorular üzerinden 100 tam puan üzerinden yeniden dağılım yapılacak.

Cevap Anahtarı Hataları: Cevap anahtarında bir hata tespit edilirse soru iptal edilmeyecek, doğru seçenek güncellenerek değerlendirmeye dahil edilecek.
