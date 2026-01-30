Bakan Mehmet Şimşek: "Dış ticaret açığı, Orta Vadeli Program’da öngörülen seviyenin altında gerçekleşti"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan dış ticaret istatistikleri, 2025 yılı dördüncü çeyrek ve yıllık turizm istatistikleri ile Hizmet Üretici Fiyat Endeksi verilerini değerlendirdi.

Bakan Şimşek, 2025 yılında ihracat ve turizmde kaydedilen performansın, sürdürülebilir cari denge hedefine yönelik kazanımları desteklemeye devam ettiğine vurgu yaptı.

İhracat 2025 yılı Aralık ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 artarak 26 milyar 373 milyon dolar, ithalat ise yüzde 10,7 artarak 35 milyar 674 milyon dolar olarak gerçekleştiği açıklanmıştı.

Turizm geliri de 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 65 milyar 230 milyon 749 bin dolar olmuştu.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) ise aylık yüzde 0,78, yıllık ise yüzde 35,11 oranında artış göstermişti.

"Dış ticaret açığı, Orta Vadeli Program’da öngörülen seviyenin altında gerçekleşti"

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapan Bakan Mehmet Şimşek, dış ticaret açığının Orta Vadeli Program'da öngörülen seviyenin altında gerçekleştiğini kaydedip, şu ifadeleri kullandı:

"2025 yılında ihracat ve turizmde kaydettiğimiz performans, sürdürülebilir cari denge hedefimize yönelik kazanımlarımızı desteklemeye devam etti.

İhracat yüzde 4,4 artışla 273,4 milyar dolara yükselirken, ithalat altın fiyatlarının da etkisiyle arttı. Buna rağmen dış ticaret açığı, Orta Vadeli Program’da (OVP) öngörülen seviyenin altında gerçekleşti.

Geçtiğimiz yıl ülkemiz 63,9 milyon ziyaretçiyi ağırladı. 2025’te turizm gelirleri yüzde 6,8 artışla 65,2 milyar dolara ulaşarak OVP hedefini aştı. Turizmi dört mevsime ve farklı alanlara yaymaya yönelik politikalarımızın katkısıyla kişi başına ortalama harcama bin doların üzerine yükseldi.

Hizmet ticaretindeki güçlü konumumuz, küresel mal ticaretine ilişkin belirsizliklerin dış denge üzerindeki etkilerini sınırlıyor.

Cari dengede kaydedilen yapısal iyileşmeyi sürdürmek için, aktif sanayi politikalarıyla yüksek katma değerli üretimi desteklemeyi, yerli ve yenilenebilir enerji kapasitesini artıran yatırımları önceliklendirmeye devam edeceğiz."