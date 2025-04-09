Altın güne nasıl başladı? 9 Nisan altın fiyatları

Dün, dolar/TL'deki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 3 bin 638 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne ise yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 2,1 artışla 3 bin 716 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 6 bin 270 liradan, Cumhuriyet altını 24 bin 990 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 2 üzerinde 3 bin 41 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Önce Amerika" politikası kapsamında attığı tarife adımları, varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.

ABD yönetiminin Çin'e yönelik son gümrük vergisi hamlesinin ardından iki ülke arasındaki ekonomik gerilimin seyri konusunda belirsizlikler artarken, tarifelere ilişkin haber akışı ile bugün açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Trump'ın 2 Nisan'da duyurduğu tarifelerin ardından birçok ülkenin müzakereye açık bir tutum sergilemesi, piyasalarda toparlanma eğilimini destekleyen iyimserliği de beraberinde getirmişti. Çin'in tarife misillemesi sonrasında, ABD'nin Çin'e yönelik gümrük vergilerinin yüzde 104'e yükseltileceğini açıklanması ise küresel risklerin tekrardan yükselmesine neden oldu.

Analistler, Trump’ın Çin'e uyguladığı tarifelerin yürürlüğe girmesiyle artan ticaret savaşı ve resesyon endişelerinin güvenli liman talebini artırdığını belirtirken, zayıflayan dolar endeksinin de altın fiyatlarını desteklemeye devam ettiğini ifade etti.

Öte yandan, Dünya Altın Konseyinin yayınladığı verilere göre, altın fonları bu yılın ilk çeyreğinde son 3 yılın en yüksek çeyreklik girişini kaydetti.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Fed toplantı tutanakları ile ABD'de toptan stok verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 3 bin dolar 50 seviyesinin direnç, 3 bin dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.