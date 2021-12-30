-Soru 4: Hesaptan elde edilen getiri ne olacak?

Cevap: Vade sonuna kadar beklendiğinde, hesaba banka tarafından faiz işletilecek. Vadede altın fiyatı vade başına göre daha yüksek gerçekleşirse, faiz dışında kalan fark Merkez Bankasınca hesap sahibine ödenecek. Dolayısıyla vade sonuna kadar beklendiğinde hesap sahibi en az faiz düzeyinde getiriyi garanti etmiş olacak ve altın fiyatlarındaki düşüşten etkilenmeyecek, altın fiyatlarında artış olması halinde de bu artıştan faydalanmış olacaktır.

Katılım bankacılığında ise kar payı katılım bankacılığı esasları çerçevesinde belirlenerek hesaplara eklenecektir. Vade sonunda hesap sahibinin katılma hesabına kar payı ilave edilecektir. Böylelikle katılma hesabı sahipleri altın fiyatlarındaki düşüşten etkilenmeyecek, altın fiyatlarında artış olması halinde bu artıştan katılım bankacılığı esasları çerçevesinde getiri elde edebilecektir.