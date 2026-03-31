31 Mart 2026 Pazartesi günü altın piyasasındaki hareketlilik yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın fiyatlarındaki güncel seviyeler merak edilirken, "Altın bugün ne kadar oldu?" sorusu öne çıkıyor. Peki, 30 Mart 2026 sabahı itibarıyla gram, çeyrek ve tam altın güne nasıl başladı?

Güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.549,4 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 11.752 TL

Yarım altın satış fiyatı: 22.498 TL

Tam altın satış fiyatı: 43.545,74 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 44.977 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.562,8 dolar

