Castrol, Türkiye’yi öncelikli pazarları arasında konumladı

PETDER verilerine göre Türkiye madeni yağ pazarı, bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 0.5’lik sınırlı bir büyümeyle yılı kapattı.

Otomotiv madeni yağları tarafında da benzer bir büyüme performansı görüldü. Castrol olarak ise bu dönemde pazarın üzerinde bir performans sergileyerek liderliğini sürdürdü. 2024’te yakaladığı büyüme ivmesini 2025’te de sürdüren şirket, yılı yaklaşık yüzde 6’lık bir büyüme ile tamamladı.



Özellikle binek motor yağlarında elde ettiği yüzde 14’lük büyüme, toplam pazar payının artmasına önemli katkı sağladı. Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Genel Müdürü Nilay Tatlısöz “Odaklandığımız tüm segmentlerde payımızı artırmayı başardık ve toplam pazarda pazar payımızı 1,5 puan yükselterek liderliğimizi güçlendirdik. Bugün geldiğimiz noktada Castrol; motosiklet, otomobil ve ağır ticari araç segmentlerinin tamamında lider konumunu koruyor” dedi.



TUCA BÖLGESİ GAÜÇLENİYOR



Global Castrol bünyesinde Nilay Tatlısöz, Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya (TUCA) bölgesinden sorumlu genel müdür pozisyonunda. Castrol, TUCA bölgesini daha fazla yatırım yapılabilir dört ana pazardan biri olarak değerlendiriyor. Diğer üç pazar Amerika, Hindistan ve Çin. TUCA olarak hedeflerinin her zaman pazar büyümesinin bir buçuk veya iki katı üzerinde büyümek olduğunu söyleyen Tatlısöz, “Bu yıla başlarken de benzer şekilde yola çıktık ancak savaşın yaratacağı etkiyi de yakından takip ediyoruz. Körfez’de yaşanan gelişmelerin Türkiye’ye etkilerini tam olarak görmüş değiliz. Ancak bazı ön sinyaller var. Sektörler durumu analiz ediyor. Bu etkilerin günlük hayata ve ekonomiye yansımasını zaman içinde daha net göreceğiz” dedi.





BÜYÜME STRATEJİSİ



Castrol olarak büyüme stratejisini üçe ayırdıklarını anlatan Tatlısöz şu değerlendirmede bulundu:



“Birincisi; mevcut, yani bildiğimiz madeni yağ, otomotiv vesaire ve onun etrafındaki alanlar. İkincisi; endüstriyelde büyüme, yani sanayide büyüme ve endüstriyel ürünler. Üçüncüsü de elektrifikasyonun ve dünyanın getireceği yeni alanlar; veri merkezleri gibi, veri merkezleriyle ilgili büyüme gibi. Ya da Castrol markasının yakın olabileceği başka alanlar. Bunlar kişisel mobilite de olabilir, başka alanlar da olabilir. Türkiye’de değil ama dünyada buna yönelik yatırımlar da yapıyor Castrol. Elindeki bütün portföyü çeşitlendirmek, daha etkili hale getirmekle ilgili adımlar atıyor.”



GEMLİK’TE YATIRIMLAR SÜRÜYOR



Castrol’ün Türkiye’de Gemlik’te bir üretim tesisi var.. Son 3-4 yılda yaklaşık 20 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Her yıl da 3 ila 5 milyon dolar arasında modernizasyon ve kapasite artışı yatırımları da devam ediyor. Bu yatırımlar şirketin Türkiye’deki ve bölgedeki büyümesini destekliyor.



Nilay Tatlısöz, “Geçen yıl Gemlik tesisimizde 124 milyon litre üretim gerçekleştirdik. 2030 hedefimiz ise 165 milyon litreye ulaşmak. Tesiste beyaz yaka ve mavi yaka birlikte yaklaşık 150 kişilik bir ekip çalışıyor. Bu da bölge açısından önemli bir istihdam anlamına geliyor” dedi.



AKÜ İŞİNE GİRDİ



Castrol’ü sadece madeni yağ tedarikçisi olarak görmediklerini, birlikte çalıştıkları partnerlerle bakım-onarım tarafında, tüketicinin mobilitesine yönelik çözümler sunmakla ilgili de çalışmalar yaptıklarını anlatan Tatlısöz şöyle devam etti:



“Filoların daha etkin kullanılması, sürücülerin takibiyle ilgili “Filozof” dediğimiz bir müşteri teklifimiz vardı. Ardından bakım tarafını sahiplenmek adına Castrol Auto Service dediğimiz konsepti geliştirdik. Bu hizmetler global Castrol bünyesinde de kullanılmaya başlandı. Yine distribütörlerimizi farklı açılardan desteklemek için yedek parça tarafına girdik. Yani Castrol markalı yedek parça. Akü de bunlardan birisi. Bu çok yeni ve iyi başlayan bir çalışma oldu çünkü markaya talep var.”