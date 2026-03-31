Kriptoda dengelenme çabası: Jeopolitik belirsizlikler Bitcoin üzerinde etkili oluyor

Kripto para piyasası görece dengeli bir görünüm sergilerken, küresel piyasalarda jeopolitik belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran ile devam eden gerilimde daha sınırlı bir askeri müdahaleyi tercih edebileceğine yönelik haberler, piyasalarda risk iştahını bir miktar artırırken, belirsizliğin sürmesi yatırımcıların temkinli kalmasına yol açıyor. Petrol fiyatlarında görülen kısmi geri çekilmeye rağmen, Hürmüz Boğazı’na ilişkin belirsizliğin devam etmesi, enflasyon beklentilerinin yüksek kalmasına neden oluyor. Geleneksel piyasalarda zayıf seyir dikkat çekerken, kripto varlıkların görece dirençli performansı öne çıkıyor. Özellikle Bitcoin’in son dönemde belirli bir bant aralığında dalgalanmasına rağmen aşağı yönlü kırılım gerçekleştirmemesi, piyasanın mevcut belirsizlik ortamında dengelenme çabası içinde olduğunu gösteriyor.

Bülten yazıldığı sırada Bitcoin 67.563 dolardan, Ethereum 2.059, XRP 1,31, Solana ise 83,46 dolardan fiyatlanıyordu. 30 Mart’ta Bitcoin ETF’leri 69,44 milyon dolarlık, Ethereum ETF’leri ise 4,96 milyon dolarlık net giriş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı’ndan 401(k) planlarına alternatif varlık düzenlemesi

ABD Çalışma Bakanlığı, 401(k) emeklilik hesaplarının kripto varlıklar dahil alternatif yatırımlara açılmasını öngören yeni bir düzenleme taslağı yayımladı. Söz konusu adım, eski Başkan Donald Trump’ın yürütme emrinin hayata geçirilmesine yönelik ilk aşama olarak değerlendiriliyor.

Taslak düzenleme, plan yöneticilerinin portföylerine alternatif varlıkları dahil ederken izlemesi gereken adımları belirliyor. Bu varlıklar arasında dijital varlıklar, özel sermaye ve gayrimenkul yer alıyor. Metinde dijital varlıklar, Bitcoin ve benzeri token’lar dahil olmak üzere dijital ortamda saklanıp transfer edilebilen geniş bir yatırım sınıfı olarak tanımlanıyor. Düzenleme, Trump’ın ağustos ayında imzaladığı ve alternatif varlıkların 401(k) planlarına dahil edilmesinin önünü açmayı hedefleyen yürütme emrinin ardından hazırlandı. Aynı emir kapsamında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’ndan da emeklilik planlarının bu tür varlıklara erişimini kolaylaştıracak düzenlemeler yapması istenmişti.

Hazine Bakanı Scott Bessent, taslağın “Milyonlarca Amerikalı için emeklilik planı seçeneklerini genişletirken varlıkların korunmasını da gözeten güvenli ve dengeli bir adım” olduğunu belirtti. Çalışma Bakanlığı ise plan yöneticilerinin alternatif varlıkları değerlendirme yetkisine geçmişte de sahip olduğunu, ancak bu seçeneğin neredeyse hiç kullanılmadığını vurguladı. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde, plan yöneticilerine güvenli liman sağlanacak. Yöneticilerin performans, maliyet, likidite, değerleme ve karmaşıklık gibi kriterleri dikkate alarak karar vermesi gerekecek. Bakanlık, yeni yaklaşımın belirli yatırım türlerini öne çıkarmak yerine tüm seçeneklerin ihtiyatlı bir süreçle değerlendirilmesini esas aldığını ifade etti. Söz konusu adımın, toplam büyüklüğü 2025 sonu itibariyle 10,1 trilyon dolara ulaşan 401(k) piyasasında kripto varlıklar için önemli bir alan açabileceği belirtiliyor.

ABD Senatosu’ndan kripto madenciliği ve Bitcoin rezervi hamlesi

Cumhuriyetçi Senatörler Cynthia Lummis ve Bill Cassidy, dijital varlık madenciliğini güçlendirmeyi ve Başkan Donald Trump’ın stratejik Bitcoin rezervi oluşturulmasına yönelik yürütme emrini yasaya dönüştürmeyi amaçlayan bir tasarı sundu.

“Mined in America Act” adı verilen tasarı, pazartesi günü kamuoyuna açıklandı. Düzenleme, kripto madenciliğinin ABD ekonomisindeki rolünü genişletmeyi hedefliyor. Lummis, yaptığı açıklamada Trump’ın ABD’yi dijital varlıkların küresel merkezi haline getirme taahhüdünü hatırlatarak, tasarının finansal geleceği güvence altına alacak ileriye dönük adımlar içerdiğini belirtti. Trump, başkan seçilmeden önce ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” yapmayı planladığını ifade etmişti. Mart ayında imzaladığı yürütme emriyle, Hazine Bakanlığı’nın suç ve sivil varlık el koymaları kapsamında elde ettiği Bitcoin’lerle finanse edilecek stratejik bir Bitcoin rezervi oluşturulmasını kararlaştırmıştı. Lummis de bu çerçevede mart ayında söz konusu düzenlemeyi destekleyen bir tasarıyı yeniden gündeme getirmişti.

Yeni tasarı, Ticaret Bakanlığı’na madencilik havuzları ve tesisleri için gönüllü bir sertifikasyon programı oluşturma görevi veriyor. Ayrıca sertifikalı tesislerin, yabancı rakiplerle bağlantılı şirketler tarafından üretilen ekipmanlardan kademeli olarak uzaklaşması öngörülüyor. Senatör Cassidy, X platformundaki paylaşımında tasarının bu önemli sektörü destekleyeceğini belirterek, dijital varlık madenciliğinin ABD ekonomisinin önemli bir parçası olduğunu ve bu faaliyetlerin ülke içinde yapılması gerektiğini ifade etti.

Nakamoto’dan 20 milyon dolarlık BTC satışı

Girişimci David Bailey’nin başkanlığını yürüttüğü Bitcoin odaklı yatırım şirketi Nakamoto Inc. (Nasdaq: NAKA), son finansal raporuna göre mart ayında 20 milyon dolar değerinde Bitcoin sattı.

Şirket, yayımladığı bilanço kapsamında ay boyunca yaklaşık 284 BTC’yi toplam 20 milyon dolar karşılığında elden çıkardığını açıkladı. Buna göre satış, Bitcoin başına yaklaşık 70.422 dolar seviyesinden gerçekleştirildi. Elde edilen gelirin, şirketin ana faaliyet alanlarına yatırım yapmak ve son birleşmelerin ardından işletme sermayesini güçlendirmek amacıyla kullanılacağı belirtildi. Satışlar, piyasa baskısının arttığı bir dönemde gerçekleşti. Nakamoto, 2025’te kripto varlıklarının gerçeğe uygun değerindeki değişim nedeniyle 166,2 milyon dolar zarar açıkladı. Bitcoin fiyatı yıl sonunda 87.519 dolara gerilerken, şirketin ortalama alım maliyeti Bitcoin başına 118.171 dolar seviyesinde bulunuyordu. Şirket, yıl sonundan bu yana yeni Bitcoin alımı gerçekleştirmedi. Bu durum, mart ayındaki satışın ortalama maliyete göre yaklaşık yüzde 40 iskonto ile yapıldığını gösterdi.

2025 sonunda Nakamoto’nun dijital varlıklarının toplam değeri 467,5 milyon dolar olarak kaydedildi. Bu tutarın içinde yaklaşık 142,2 milyon dolar değerinde, herhangi bir teminat yükümlülüğü bulunmayan 1.625 BTC yer aldı. Şirketin net zararı 2025 yılında 52,2 milyon dolar olurken, bu rakam bir önceki yıl 3,6 milyon dolar seviyesindeydi. Öte yandan Nakamoto, 2025 yılında 1,8 milyon dolar gelir elde eden sağlık sektöründeki mevcut faaliyetlerinden çıkmayı planladığını açıkladı. Bu kalem, bir önceki yıl 2,7 milyon dolar gelir sağlamıştı. Şirketin CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı David Bailey, yaptığı açıklamada şirketin yeni döneminin uygulama ve büyüme odaklı olacağını belirtti. Bailey, satın almaların entegrasyonuna odaklandıklarını, operasyonel verimliliği artırmayı ve ürün ile hizmet yelpazesini genişleterek büyümeyi hedeflediklerini ifade etti. Ayrıca güçlü gördükleri birleşme ve satın alma fırsatlarını değerlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

TEKNİK ANALİZ

Bitcoin (BTC)

Bitcoin 67.563 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın 67.000 bandı üzerinde tutunmaya devam etmesi, kısa vadeli teknik görünümde sınırlı toparlanma eğiliminin korunduğuna işaret ediyor. Ancak yukarı yönlü denemelerin henüz güçlü bir ivme kazanamaması, piyasada temkinli görünümün sürdüğünü gösteriyor. Teknik görünümde 68.000–68.500 bandı ilk direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu alanın aşılması halinde 69.000 ve 70.000 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Özellikle 68.500 dolar üzerinde kalıcı fiyatlamalar görülmesi, yükseliş hareketinin güç kazanması açısından kritik olacaktır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 67.000 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde 66.500 ve 65.500 destekleri test edilebilir. Özellikle 65.500 dolar altında kalıcılık sağlanması, kısa vadeli teknik görünümde satış baskısının yeniden belirginleşmesine neden olabilir. Genel tablo, Bitcoin’de sınırlı toparlanma çabasına rağmen fiyatın henüz güçlü bir kırılım gerçekleştiremediği ve yön arayışının sürdüğü bir yapıya işaret ediyor.

Ethereum (ETH)

Ethereum, 2.059 dolar seviyesinde fiyatlanıyor. Fiyatın 2.050 seviyesinin üzerinde kalmaya devam etmesi, kısa vadeli teknik görünümde alıcıların piyasada varlığını koruduğunu gösteriyor. Bununla birlikte fiyatın direnç bölgesine yakın seyretmesi, yukarı yönlü hareketlerin sınırlı kaldığına işaret ediyor. Teknik görünümde 2.080–2.100 bandı ilk direnç bölgesi olarak öne çıkıyor. Bu alanın aşılması halinde 2.150 ve 2.200 seviyeleri gündeme gelebilir. Özellikle 2.100 dolar üzerinde kalıcı fiyatlamalar görülmesi, yükseliş hareketinin ivme kazanması açısından önemli olacaktır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 2.020 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde 2.000 ve 1.950 destekleri test edilebilir. Özellikle 2.000 dolar altında kalıcılık sağlanması, kısa vadeli teknik görünümde satış baskısının artmasına neden olabilir.

Ripple (XRP)

XRP, 1,31 dolar seviyesinde işlem görüyor. Fiyatın 1,32 desteğinin altına gerilemesi, kısa vadeli teknik görünümde zayıflığın belirginleştiğine işaret ediyor. Son geri çekilme, satış baskısının yeniden güç kazandığını gösteriyor. Teknik görünümde 1,33–1,35 bandı ilk direnç bölgesi olarak izleniyor. Bu seviyenin aşılması halinde 1,36 ve 1,38 seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Özellikle 1,35 dolar üzerinde kalıcı fiyatlamalar görülmesi, toparlanma açısından kritik olacaktır. Aşağı yönlü hareketlerde ise 1,30 seviyesi ilk destek konumunda bulunuyor. Bu seviyenin kırılması halinde 1,28 ve 1,25 destekleri test edilebilir. Özellikle 1,25 dolar altında kalıcılık sağlanması, satış baskısının daha da derinleşmesine neden olabilir.

