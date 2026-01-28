Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde ve süregelen jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

Altın, salı günü yüzde 3'ten fazla değer kazanmıştı. Çarşamba günü ise ilk kez 5.200 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Spot altın, yüzde 0,6’lık yükselişle ons başına 5.219,97 dolar seviyesinden işlem gördü. Altın, yıl başından bu yana yüzde 20’nin üzerinde değer kazandı.

Güncel altın satış fiyatları

Altın ve döviz kurlarında, iç ve dış piyasayı etkileyen gelişmeler merakla takip ediliyor. Peki, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü altın güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın satış fiyatları...

Gram altın satış fiyatı: 7.316,83 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 12.411,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 24.821,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 47.663,91 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 49.453,00 TL

Ons altın satış fiyatı: 5.236,91 dolar

