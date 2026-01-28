ARA
DOLAR
43,04
0,01%
DOLAR
EURO
50,25
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
6163,68
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
12087,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
TRY
USD
EUR
Altın rekora doymuyor! Gram ve ons altın yeni güne hangi seviyelerde başladı? (28 Ocak 2026)

ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi ve jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdüren altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Peki, 28 Ocak 2026 Çarşamba günü gram, çeyrek ve ons altın güne hangi seviyelerden başladı?


Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesinde ve süregelen jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle yükselişini sürdürüyor.

Altın, salı günü yüzde 3'ten fazla değer kazanmıştı. Çarşamba günü ise ilk kez 5.200 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

Spot altın, yüzde 0,6’lık yükselişle ons başına 5.219,97 dolar seviyesinden işlem gördü. Altın, yıl başından bu yana yüzde 20’nin üzerinde değer kazandı.

Güncel altın satış fiyatları

Altın ve döviz kurlarında, iç ve dış piyasayı etkileyen gelişmeler merakla takip ediliyor. Peki,  28 Ocak 2026 Çarşamba günü altın güne nasıl başladı? Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı ne kadar oldu? İşte güncel altın satış fiyatları...

  • Gram altın satış fiyatı: 7.316,83 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 12.411,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 24.821,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 47.663,91 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 49.453,00 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 5.236,91 dolar

