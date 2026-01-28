Türkiye'nin dev tatil platformu satıldı: KAP'a açıklama var

Tera Yatırım Teknoloji Holding, DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.’nin sermayesini temsil eden payların yüzde 100’ünün devrine ilişkin işlemin 27 Ocak 2026 itibarıyla tamamlandığını duyurdu.

Tatilsepeti.com markasıyla çevrim içi seyahat ve turizm hizmetleri alanında faaliyet gösteren DLT Turizm’in, Tera Yatırım’ın teknoloji ve dijital platformlar alanındaki büyüme stratejisine önemli katkı sağlaması hedefleniyor.

Şirketten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimiz tarafından 14.10.2025 tarihinde yapılan Özel Durum Açıklamasında, Şirketimizin faaliyet gösterdiği sektörlerde büyüme stratejisi ve yatırım portföyünü çeşitlendirme hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin önde gelen çevrim içi seyahat platformlarından biri olan Tatilsepeti.com'un sahibi DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin ("DLT Turizm") sermayesini temsil eden payların Şirketimiz %100 oranında bağlı ortaklığı Tera Turizm ve Ticaret A.Ş. ("Tera Turizm") tarafından devralınmasına yönelik olarak mevcut pay sahipleriyle görüşmelere ve proje sözleşmelerinin müzakerelerine başlandığı, 17.11.2025 tarihinde ise işleme ilişkin Tera Turizm ile satıcılar arasında Pay Alım Satım Sözleşmesi akdedildiği kamuoyuna duyurulmuştu.

Bu kapsamda, Şirketimizin sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Tera Turizm ile DLT Turizm'in pay sahipleri arasında akdedilen Pay Alım Satım Sözleşmesi uyarınca, DLT Turizm sermayesini temsil eden payların %100'ünün devrine ilişkin işlem, gerekli izin ve onayların alınmasını takiben bugün (27.01.2026) itibarıyla tamamlanmıştır.

Söz konusu işlem sonucunda, DLT Turizm ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesinin tamamı dolaylı olarak Şirketimiz bünyesine dahil olmuştur. DLT Turizm, Tatilsepeti.com markası ile çevrim içi seyahat ve turizm hizmetleri alanında faaliyet göstermekte olup, bu yatırımın Şirketimizin teknoloji ve dijital platformlar alanındaki büyüme stratejisine katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.