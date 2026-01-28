ARA
İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor: 1,20 faiz ve 180 ay vade geliyor

Son günlerde gündemde olan ilk evim konut kredisinin 1,20 faiz ve 180 ay vade ile verilmesi beklenirken inşaat sektörünü de canlandıracağı değerlendiriliyor.


İlk Evim Konut Kredisi'nin detayları netleşiyor: 1,20 faiz ve 180 ay vade geliyor

İlk kez ev sahibi olmak isteyenlerin büyük bir merakla beklediği ilk evim konut kredisi kapsamında 1,20 faiz ile 180 ay vadede kredi verilmesi hedefleniyor. Kredi paketiyle birlikte uzun zamandır durağan olan inşaat sektörünün canlanması bekleniyor.

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) 1. Başkan Vekili Mehmet Faruk Bozkurt, konuyla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulundu. 

Bozkurt, "İlk evim kredisi özellikle evi olmayan dar ve orta gelirli vatandaşların finansmana erişim projesi. Bu kredi kapsamında özellikle kamu ve anlaşmalı özel bankalarca vatandaşlar krediye erişebilecek. Bu kredi sıfır konutları ve ikinci el konutları kapsamaktadır" dedi.

Kredi vadesinin 15 yıla çıkacağını da anlatan Bozkurt, "Kredi faizi 1,20 olacak ve 180 ay vade olacak. Vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan Bozkurt, düşük kredi faizinin sektörü canlandıracağına da vurgu yaptı.
