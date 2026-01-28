3 bin dolara aldı, yarım milyon sterlini reddetti: Amy Winehouse'un pabuçları Ankara'da

Dava sürecine ilişkin haberlerin son dönemde yeniden gündeme gelmesiyle pabuçlara ilginin arttığını belirten Çift, şöyle devam etti:

"Bu bale pabuçları, Amy Winehouse'un hayatındaki en türbülanslı dönemi ifade ediyor. Son dönemde dava sürecine ilişkin haberlerin yeniden uluslararası basında yer alması da bu parçanın hikayesini ve önemini yeniden görünür hale getirdi. Bu görünürlükle dünya çapındaki koleksiyonerler ve müzelerden gelen ilgi de belirgin biçimde arttı. Farklı ülkelerden çok yüksek meblağlarda teklifler alıyorum. Ancak böylesine hassas ve sanatçının ruhunu yansıtan bir parçayı sadece ticari bir meta olarak görüp, üzerinden kar elde etmeyi doğru bulmuyorum. Bu nedenle gelen tekliflere sıcak bakmıyorum, önceliğim bu eşyaları yakın zamanda farklı ülkelerde düzenlenecek sergiler aracılığıyla Amy'nin sevenleriyle buluşturmak ve onun hatırasını yaşatmaktır."