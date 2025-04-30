ARA
DOLAR
38,47
-0,01%
DOLAR
EURO
43,91
0,25%
EURO
GRAM ALTIN
4095,44
-0,19%
GRAM ALTIN
BIST 100
9072,69
-1,65%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Altın talebinde 2016'dan bu yana bir ilk

Küresel altın talebi, ABD'nin tarifeleri, jeopolitik belirsizlikler, borsaların oynaklığı ve zayıf doların etkisiyle 2016'dan bu yana en yüksek ilk çeyrek seviyesine ulaştı. Altın takı talebi ise rekor fiyat ortamında sert düşüş yaşayarak Kovid-19 salgını olan 2020’den bu yana ölçülen en düşük seviyeye indi.

30 Nisan 2025 | 14:25
Son Güncellenme: 30 Nisan 2025 | 14:40
Altın talebinde 2016'dan bu yana bir ilk

Dünya Altın Konseyi, 2025 yılı birinci çeyrek dönemi "Altın Talep Trendleri" raporunu yayımlandı.

Rapora göre, küresel altın talebin birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artarak 1206 ton oldu. Böylece ilk çeyrekte altın talebi 2016'dan beri ölçülen en yüksek birinci çeyrek seviyesini gördü.

Bu dönemde altının fiyat artışında altın borsa yatırım fonlarının girişleri önemli rol oynadı.

Merkez bankalarının ilk çeyrekte altın alımları bir önceki çeyreğe kıyasla yavaşladı. Birinci çeyrekte merkez bankaları toplam 243,7 ton altın satın aldı.

Bir önceki çeyrekte 344,7 ton olan yatırım amaçlı altın alımı ise birinci çeyrekte 551,9 tona çıktı.

Sikke ve külçe altın alımı 325,4 tonu buldu.

ALTIN TAKI TALEBİNDE DÜŞÜŞ

Altın takı talebi rekor fiyat ortamında sert bir düşüş yaşadı. Takı için kullanılan altın miktarı Kovid-19 salgını olan 2020 döneminde yaşanan talebin durduğu dönemden bu yana ölçülen en düşük seviyeye indi.

Altın fiyatı 2025 yılında rekor seviyeler gördü. Altının birinci çeyrek dönemindeki ortalama fiyatı, yıllık bazda yüzde 38 artarak 2 bin 860 doları buldu.

Altının fiyat artışına neden olan temel faktörler, ABD tarifeleri, jeopolitik belirsizlik, borsaların oynaklığı ve zayıf dolar olarak belirlendi.

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 4095,44 -0,19%
  • ALTIN ONS 3311,1 -0,19%
  • BIST 100 9072,69 -1,65%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,55 0,193%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,38088 -0,17134%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 82 0,1193%
  • DOLAR/TURK LIRASI 38,4665 -0,012%
  • EURO/DOLAR 1,1374 -0,1014%
  • EURO/TURK LIRASI 43,9102 0,2509%
  • STERLIN/DOLAR 1,33542 -0,39791%
Borsa Haberleri
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
ASELSAN temettü teklifini duyurdu
BİM temettü miktarı ve ödeme tarihi belli oldu (2025)
Sasa'da cips üretim tesisi devreye alındı
Borsa’da manipülasyon operasyonu: 12 kişi gözaltında
Borsa'da manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
SPK bülteni: 2 kişiye yasak geldi
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Borsa şirketinin ünvanı değişti
'Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz'
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 1233
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (28 Nisan)
Kardemir'de genel kurul günü: Hangi mesajlar verildi?
Garanti BBVA'dan bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
53 şirkette ilk çeyrek net kâr beklentileri
ASELSAN temettü teklifini duyurdu
BİM temettü miktarı ve ödeme tarihi belli oldu (2025)
Sasa'da cips üretim tesisi devreye alındı
Borsa’da manipülasyon operasyonu: 12 kişi gözaltında
Borsa'da manipülasyon operasyonu: Gözaltılar var
Bugün temettü dağıtacak 2 şirket var
SPK bülteni: 2 kişiye yasak geldi
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Borsa şirketinin ünvanı değişti
'Şu an BIST 100'ün en değerli şirketiyiz'
Bir şirketten daha bedelsiz kararı var: Yüzde 1233
Borsada dün bedelsiz açıklaması yapan 3 şirket (28 Nisan)
Kardemir'de genel kurul günü: Hangi mesajlar verildi?
Garanti BBVA'dan bilanço değerlendirmesi
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL