Altında sert düşüş! 17 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları, ons altında son altı haftanın en sert haftalık düşüşünün yaşanmasının ardından yatırımcıların odağında yer aldı. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle 17 Temmuz 2026 Cuma günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları yakından izlenirken, "Bugün gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına da yanıt aranıyor.

İşte 17 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum...