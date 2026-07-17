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Altında sert düşüş! 17 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar?

Altın piyasasında son altı haftanın en sert haftalık değer kaybı yaşanırken, 17 Temmuz 2026 Cuma günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Peki bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte 17 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Altında sert düşüş! 17 Temmuz 2026 çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları, ons altında son altı haftanın en sert haftalık düşüşünün yaşanmasının ardından yatırımcıların odağında yer aldı. Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle 17 Temmuz 2026 Cuma günü gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altınının güncel alış-satış fiyatları yakından izlenirken, "Bugün gram altın ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" sorularına da yanıt aranıyor. 

İşte 17 Temmuz 2026 güncel altın fiyatları ve piyasadaki son durum...

1 Ons altın fiyatları 17 Temmuz 2026

Ons altın fiyatları 17 Temmuz 2026

Alış: 3.984,2 dolar

Satış: 3.984,8 dolar

2 17 Temmuz 2026 gram altın ne kadar oldu?

17 Temmuz 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.032,4 TL

Satış: 6.033,3 TL

3 17 Temmuz 2026 çeyrek altın ne kadar?

17 Temmuz 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 9.819 TL

Satış: 9.915 TL

4 17 Temmuz 2026 yarım altın fiyatları

17 Temmuz 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 19.634 TL

Satış: 19.838 TL

5 17 Temmuz 2026 tam altın ne kadar oldu?

17 Temmuz 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 38.759 TL

Satış: 39.525 TL

6 17 Temmuz 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

17 Temmuz 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 39.141 TL

Satış: 39.488 TL

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