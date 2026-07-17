Haziran verileri dikkat çekti: Konutta yılın en yüksek satışı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Haziran ayına ilişkin Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ni yayımladı. Buna göre Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 oranında artarak 43 bin 406 oldu.

İkinci el konut satışları ise Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,5 oranında artarak 86 bin 573 olarak açıklandı.

Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 33,4, ikinci el konut satışlarının payı ise yüzde 66,6 oldu.

İpotekli konut satışları 25 bin 993 oldu

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 72,1 oranında artarak 25 bin 993 oldu.

Diğer konut satışları ise Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 oranında artarak 103 bin 986 olarak açıklandı.

Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20, diğer satışların payı yüzde 80 olarak gerçekleşti.

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el konut satışları Haziranda azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları yüzde 1,5, ikinci el konut satışları yüzde 8,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları yüzde 2,3; ikinci el konut satışları yüzde 0,9 arttı.

Yabancılara Haziran ayında 2 bin 15 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,1 oranında artarak 2 bin 15 oldu.

Haziran ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Haziran döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 oranında azalarak 9 bin 83 olarak gerçekleşti.

Haziran ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 381 ile Rusya Federasyonu, 170 ile Ukrayna ve 170 ile İran vatandaşlarına yapıldı.

İkinci el iş yeri satışları 11 bin 439 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,8 oranında artarak 5 bin 126 oldu.

İkinci el iş yeri satışları ise Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 oranında artış göstererek 11 bin 439 olarak açıklandı.

İpotekli iş yeri satışları 745, diğer iş yeri satışları 15 bin 820 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 86,7 oranında artarak 745 oldu.

Diğer iş yeri satışları ise Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,2 oranında artarak 15 bin 820 oldu.

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el iş yeri satışları Haziran ayında yüzde 4,9 arttı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları yüzde 4,9 artarken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 6,6 azaldı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları yüzde 4, ikinci el iş yeri satışları ise yüzde 1,4 artış gösterdi.