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TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 7 ayın en yüksek seviyesinde

TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat ile ticaret-hizmet sektörlerini kapsayan ücretli çalışan sayısı, 2026 yılı mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 artarak 15 milyon 970 bin 105 kişiye yükseldi.

Ekonomist
Ekonomist
TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 7 ayın en yüksek seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ait ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 arttı. 

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 892 bin 187 kişi iken, 2026 yılı Mayıs ayında 15 milyon 970 bin 105 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2026 Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,2 azaldı.

İnşaat sektöründe yüzde 1,2 ve ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 2,3 oranında artış gösterdi.

Bu verilerle birlikte istihdam, Ekim 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 7 ayın en yüksek seviyesinde-1
TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 7 ayın en yüksek seviyesinde-2

Ücretli çalışan sayısı aylık bazda azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2026 Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe ise yüzde 1,2 azaldı.

Ticaret-hizmet sektöründe ise aynı kaldı.

TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 7 ayın en yüksek seviyesinde-3
TÜİK açıkladı: Ücretli çalışan sayısı 7 ayın en yüksek seviyesinde-4
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