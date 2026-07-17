Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ait ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 arttı.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 892 bin 187 kişi iken, 2026 yılı Mayıs ayında 15 milyon 970 bin 105 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2026 Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,2 azaldı.

İnşaat sektöründe yüzde 1,2 ve ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 2,3 oranında artış gösterdi.

Bu verilerle birlikte istihdam, Ekim 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

Ücretli çalışan sayısı aylık bazda azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2026 Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 azaldı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında 2026 Mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe ise yüzde 1,2 azaldı.

Ticaret-hizmet sektöründe ise aynı kaldı.