Satın alma rüzgarı ilk çeyrekte hızlı esti

Türkiye’de yılın ilk çeyreğinde değeri açıklanan en büyük 20 işlemde 4,7 milyar dolar değere ulaşıldı. Değeri açıklanmayan işlemlerle birlikte büyüklük 5,5 milyar doları buldu. Yerli yatırımcıların ağırlığındaki işlemlerde, yabancı yatırımcıların da kritik işlemleri dikkat çekti.

Ekonomist’in 21 Haziran - 4 Temmuz 2026 tarihli sayısından

Anagold Madencilik’in Cengiz Holding tarafından satın alınması ilk çeyreğin en büyük işlemi olurken, Eczacıbaşı Grubu’nun Sanipak’ı satması da dikkat çeken işlemler arasında yer aldı. Yılın ilk çeyreğinde Türkiye’nin yedinci unicorn şirketi de çıkmış oldu. Loom Games’in çoğunluk hissesinin yaklaşık 510 milyon dolar bedelle ABD’li Scopely’e satılmasıyla milyar dolarlık değerlemeye ulaşılmış oldu.

Aydın Eralp / İş Yatırım

Beklentiler ne yönde?

2026 yılında yenilenebilir enerji, madencilik, çimento, gıda, tüketici ürünleri gibi sektörlerin öne çıkmasını bekleyen İş Yatırım Kurumsal Finansman Müdürü Aydın Eralp, “Holding gruplarının iştiraklerinin satışları, yerli grupların yurt içi rakiplerini satın almaları, yabancıların da stratejik iş kolları ve doğal kaynaklar alanında yapacakları satın almalar bekleniyor” diyor.

Yabancı yatırımcıların teknoloji, fintech ve oyun sektörlerinde yatırımları devam ettiği gözleniyor. Aydın Eralp’e göre tüketici ürünleri ve makine/otomotiv sanayinde yabancı yatırımcıların yaptığı satın almalara dikkat çekiyor. Yılın ilk beş ayına bakıldığında ise perakende sektörü hayli hareketli bir süreç yaşadı. Hizmet perakendesinden süpermarket işlemlerine, gıda ve kişisel bakım ürünlerinden restoran zincirlerine kadar geniş bir alt segmentte yoğun bir işlem akışı gözlemlendi. Bu hareketliliğin yılın kalanında da sürmesi olası.

Özge İlhan Acar / KPMG

Güvenli liman arayışı

Yılın ilk çeyreğinde öne çıkan işlemlerde yabancıları gördüklerini ifade eden KPMG Türkiye M&A Danışmanlık Hizmetleri, Şirket Ortağı Özge İlhan Acar, “Yatırımcıların güvenli liman arayışının giderek arttığını ve bu doğrultuda yabancı yatırımcı faaliyetinin daha büyük ölçekli ve daha düşük risk profiline sahip işlemlerde yoğunlaştığını görüyoruz” diyor. Ancak şirketlerin ölçeklenmesi ve know-how elde etmeleri açısından KOBİ ve startup ölçeğindeki işlemlerde de yabancı yatırımcıların varlığı kritik. Global konjonktürün etkisiyle bu segmentteki yatırım iştahının bir miktar baskılandığı görülüyor. Acar, bu etkinin azaltılması açısından ise teknoloji odaklı ve yüksek katma değer yaratan iş modellerine odaklanmanın öneminin daha da arttığını söylüyor.

Özge Gürsoy / EY-Parthenon Türkiye

Değerlemeler nasıl?

EY-Parthenon Türkiye Bölüm Başkanı Özge Gürsoy’e göre 2026 yılının ilk yarısı, alıcı ve satıcı iştahının canlı kaldığı ve yatırımcıların daha seçici bir yaklaşımla strateji odaklı fırsatlara yöneldiği bir satın alma piyasasında tamamlandı. Gürsoy, işlem adedi ve toplam hacimde 2025’in aynı dönemine kıyasla daha ölçülü bir seyir izlenmesini bekliyor.

İşlem süreçlerinin de önceki yıllara kıyasla daha kapsamlı değerlendirmeler nedeniyle bir miktar uzadığı görülüyor. Özge Gürsoy, “Bölgemizde süregelen jeopolitik belirsizlikler ve Türkiye’de faiz seviyelerinin yatırım kararlarını hızlandıracak ölçüde tam gerilememesi bunda belirleyici unsur. Bu ortamda piyasanın daha rasyonel, temkinli ve değer odaklı bir zemine oturduğunu görüyoruz” diye konuşuyor.

Değerlemelere bakıldığında sektörel bazdaki gelişmeler, şirketlerin büyümesi ve finansal borç yüklerine göre farklılıklar oluştuğu görülüyor. Aydın Eralp, özellikle enerji ve kimyasallar sektörlerinde bölgesel çatışmaların etkisiyle petrol kaynaklı fiyatların artışının etkili olmasını bekliyor. Yine kamuda özellikle otoyol özelleştirmesi ve bazı altyapı projelerinin özelleştirilmesi gibi önemli projeler yakından izlenecek.

Yabancı ne yapıyor?

Yabancı yatırımcı davranışında ise son dönemde belirgin bir dönüşümün dikkat çektiğini anlatan Özge Gürsoy’a göre büyüme odaklı yatırımların yerini daha seçici, risk ayarlı ve stratejik motivasyonlarla şekillenen işlemler öne çıkıyor. Özellikle tedarik zincirini güvence altına alma, ihracat kabiliyeti yüksek şirketlere yatırım ve döviz bazlı gelir üretimi, yatırım kararlarında daha fazla ön planda.