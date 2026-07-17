Güncel döviz kurları 17 temmuz 2026 | Bugün dolar ve euro ne kadar?

17 Temmuz 2026 Cuma günü döviz piyasasında yaşanan gelişmeler yatırımcıların ve ekonomi gündemini takip edenlerin odağında bulunuyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve yurt içindeki ekonomik görünümün etkisiyle dolar ve euro kurundaki son değişimler yakından izlenirken, güncel alış-satış fiyatları da merak ediliyor.

Peki, bugün dolar kaç TL, euro ne kadar oldu? İşte 17 Temmuz 2026 güncel döviz kurları ve piyasalardaki son görünüm...