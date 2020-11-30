Altın, ekonomik toparlanmanın başladığına dair işaretlerle son 4 yılın en kötü ayını geçiriyor.

Altın fiyatları, birbiri ardına gelen aşı haberlerinin küresel bir toparlanmaya dair olumlu sinyalleri beraberinde getirmesiyle son dört yılın en kötü aylık performansını gösterdi.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, külçe altın, ay başından bu yana yüzde 6’ya yakın değer kaybederek ons başına 1.800 doların altına düştü. ABD’nin iki üst düzey sağlık yetkilisi ise haftasonu yaptıkları açıklamada, aşının yıl bitmeden ülke çapında dağıtılacağını söylemesi de altın fiyatları üzerindeki baskıyı artırdı.

Küresel piyasalarda büyüme havası, altın fiyatlarını baskılamaya devam edecek. Spot altın, TSİ 16:08’de yüzde 1 değer kaybederek ons başına 1.770,04 dolar seviyesine geriledi.