Son dakika haberi… Bakan Varank, Ağrı Mollakara’da Koza Altın tarafından piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın, 2,8 milyon dolar olan 3,5 ton gümüş rezervi tespit edildiğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'un arsa değeri 2020 sonu itibarıyla 23,4 trilyon liraya (2,7 trilyon dolar) ulaştı. Emlak bilgi bankası Tapusor.com'un "İstanbul'un Arsa Değeri"...Daha fazla oku
Açıkça görülüyor ki bu bölgede muazzam fırsatlar söz konusu, deniz aşırı büyüme bu bölgede ticaret yapmak isteyen işletmeleri bir üst seviyeye taşıyabilir. Bununla birlikte, uluslararası ticaret genellikle bir takım zorlukları beraberinde getirir. >>Daha fazla oku
Dijital dönüşüm, son on yılın en stratejik kavramlarından biri oldu. Eski iş yapış yöntemleri yerini adım adım dijitalleşmeye bırakırken bu süreci iyi değerlendirenler çok büyük avantajlar elde ederek piyasadaki konumlarını güçlendirdiler. Peki sizin şirketiniz de dijitalleşmeye hazır mı?Daha fazla oku
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ABD Başkanı Biden'ın Washington'dan İngiltere'ye seyahat ettiği sırada uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden'ın...
ABD’de dünyaca ünlü milyarderlerin bazı yıllar hiç gelir vergisi ödemediği, bazı yıllar ise çok düşük gelir vergisi ödediği öne sürüldü....
Orta Amerika ülkesi El Salvador, kripto para birimi Bitcoin'in mecliste yasallaşmasının ardından dünyada dijital parayı resmen kabul edilen ilk ülke...
Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarınki toplantısında varlık alım programına ilişkin yapacağı yönlendirmeler piyasaların odak noktasında bulunurken, Pandemi Acil Varlık Alım...
© 2016-2020 Ekonomist Dergisi. Bütün hakları gizlidir.
Bir cevap yazın