Citigroup’un dördüncü çeyrek emtia görünümü raporunda altın fiyatlarının ABD seçim riskinden dolayı yıl sonuna kadar önceki zirvesini kırmasının beklendiğini belirtildi.

Değerli metal piyasasının 2020 ABD başkanlık seçimleriyle ilgili belirsizliği normalden az fiyatladığı belirtilen raporda, “Bu altının fiyatı ve volatilitesi için dördüncü çeyreğin sonunda sıra dışı bir hızlandırıcı unsur olabilir” dendi.

Ancak Aakash Doshi’nin de aralarında bulunduğu analistlerin 22 Eylül tarihli raporunda ABD seçimleri öncesi ya da sonrasında altın işlemleri ya da fiyat volatilitesi için tarihi olarak net bir kalıp olmadığı uyarısında bulunuldu.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre, raporda Demokratların başkan adayı Joe Biden’ın zaferinin altyapı yatırımlarından dolayı gümüş için destekleyici olacağı ifade edildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın yeniden seçilmesi ya da sonuca itiraz edilmesi durumunda altın için destekleyici olabileceği ve altın/gümüş rasyosunda bir sıçramaya neden olabileceği söylendi.

Raporda, ABD faizlerinin düşük kalması ve piyasaların birkaç yıl boyunca faiz artırımı olmayacağını fiyatlamasından dolayı altının orta vadede yükselmesi için güçlü bir ihtimal olduğu belirtildi.

Altında 2021 tahmini 2,275 dolar *

Citi, Comex altın fiyatlarının 2021’de ons başına ortalama 2,275 dolar olacağı yönündeki son tahminini yineledi. Spot piyasada işlem gören altının onsu TSİ 11.40’ta yüzde 1,881.72 dolardan işlem gördü.

Gümüş fiyatlarının gelecek 3 – 4 ay içerisinde onsu 30 doların üzerine çıkabileceği, 6 – 12 aylık vadede ise 40 dolara yükselebileceği tahmini yer aldı.