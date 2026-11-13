Gramı 900 TL'den alıcı buluyor! Yağışlar bereket getirdi, hasatta büyük artış bekleniyor

Yağışların kendilerini sevindirdiğini ifade eden Ali Gök, "Bir dönüm yerimiz var ama bu sene ürünümüz çok kaliteli, çok güzel. Önceden 600 gram alıyorsak belki bu yıl 900 gram alabiliriz. Yağışların fazla olması bizi çok sevindirdi. Gramı 900 TL'den alıcı buluyor.

Şu anda elimizde 650 gram civarında ürün var. Pazarlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adana İl Tarım, Kozan Belediyesi ve Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kurumdan destek görüyoruz" dedi.