Gramı 900 TL'den alıcı buluyor! Yağışlar bereket getirdi, hasatta büyük artış bekleniyor

Adana'nın Kozan ilçesinde yetiştirilen ve dünyanın en yüksek fiyatlı baharatları arasında yer alan safranda bu yıl verim artışı bekleniyor.
Yağışların üretime olumlu yansımasıyla önceki yıllarda yaklaşık 600 gram ürün elde eden üretici, bu sezon hasadın 900 grama çıkabileceğini belirtiyor. Safranın gramı ise 900 TL'den alıcı buluyor.
1 Hasat etkinliği yapıldı
Kozan ilçesinde safran üreticisi Ali Gök tarafından düzenlenen hasat etkinliğine yerel yöneticiler ve kurum temsilcileri katıldı
2 Yağışlar safranın hem kalitesine hem verimine olumlu yansıdı
Bu yıl yağışların fazla olmasının safranın hem kalitesine hem de verimine olumlu yansıdığını belirten üretici Ali Gök, önceki yıllarda yaklaşık 600 gram ürün aldığını, bu sezon ise 900 gram civarında hasat beklediğini söyledi.
3 "Gramı 900 TL'den alıcı buluyor"
Yağışların kendilerini sevindirdiğini ifade eden Ali Gök, "Bir dönüm yerimiz var ama bu sene ürünümüz çok kaliteli, çok güzel. Önceden 600 gram alıyorsak belki bu yıl 900 gram alabiliriz. Yağışların fazla olması bizi çok sevindirdi. Gramı 900 TL'den alıcı buluyor.
Şu anda elimizde 650 gram civarında ürün var. Pazarlama çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Adana İl Tarım, Kozan Belediyesi ve Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü başta olmak üzere birçok kurumdan destek görüyoruz" dedi.
4 "Safranın ilçemizde yetişmesi çok önemli"
Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Enes Bekir Erkek de ilçenin tarımsal üretimdeki çeşitliliğine dikkat çekerek, "Çukurova'mızın en bereketli yerlerinden olan ilçemizde böyle kıymetli bir hazinenin yetişmesi bizim için çok değerli. Narenciyede ilk beşte, arıcılık ve bal üretiminde ilk üçte olduğumuz gibi safranın da ilçemizde yetişmesi çok önemli. Kozan Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Tarım Müdürlüğü olarak kendisine gerekli desteği veriyoruz" diye konuştu.