Borsa, altın, dolar... Haftayı nasıl tamamladılar?

- BIST 100 endeksi, en düşük 10.373,75 puanı ve en yüksek 11.044,47 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,28 altında 10.565,74 puandan tamamladı.
- Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,69 artışla 5 bin 519 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,68 yükselişle 37 bin 227 liraya çıktı.
- Geçen hafta sonu 9 bin 91 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,68 artarak 9 bin 244 liraya yükseldi.
- Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 artarak 42,3320 liraya çıkarken, avro yüzde 0,80 yükselerek 49,3040 lira oldu.
- Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,33, emeklilik fonları yüzde 0,82 değer kaybetti.
- Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 6,11 ile "kıymetli maden" fonları oldu.