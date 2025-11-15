ARA
  • Anasayfa
  • Altın
  • Borsa, altın, dolar... Haftayı nasıl tamamladılar?

Borsa, altın, dolar... Haftayı nasıl tamamladılar?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,28 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 1,69, avro/TL yüzde 0,80, dolar/TL yüzde 0,28 değer kazandı.


  • BIST 100 endeksi, en düşük 10.373,75 puanı ve en yüksek 11.044,47 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 3,28 altında 10.565,74 puandan tamamladı.
  • Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,69 artışla 5 bin 519 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,68 yükselişle 37 bin 227 liraya çıktı.
  • Geçen hafta sonu 9 bin 91 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,68 artarak 9 bin 244 liraya yükseldi.
  • Bu hafta ABD doları yüzde 0,28 artarak 42,3320 liraya çıkarken, avro yüzde 0,80 yükselerek 49,3040 lira oldu.
  • Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,33, emeklilik fonları yüzde 0,82 değer kaybetti.
  • Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 6,11 ile "kıymetli maden" fonları oldu.

CANLI ALTIN FİYATLARI

Borsa, altın, dolar... Haftayı nasıl tamamladılar?-0

 

