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Bu hafta en çok altın kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,83, dolar/TL yüzde 0,13, altının gram satış fiyatı yüzde 2,10 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,35 değer kaybetti.

02 Aralık 2023 | 09:19
Son Güncellenme: 02 Aralık 2023 | 09:27
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Bu hafta en çok altın kazandırdı

BIST 100 endeksi, en düşük 7.912,02 ve en yüksek 8.149,44 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,83 değer kazanarak 8.026,27 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,10 artışla 1.897 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 2,19 kazançla 12.757 liraya yükseldi.

Geçen hafta sonu 3.057 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 3.127 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,13 değer kazancıyla 28,9170 liraya çıkarken, avro ise yüzde 0,35 kayıpla 31,4200 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,43 ve bireysel emeklilik fonları yüzde 0,61 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 2,54 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

Ons altında yeni rekor 

Öte yandan ons altın fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası sıkılaşmasında sona geldiği ve gelecek yıl faiz indirimine başlayabileceğine dair beklentilerin güçlenmesiyle tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Altının ons fiyatı 2.075,41 dolarla rekor seviyeye yükselmesi sonrası TSİ 22.50 itibarıyla 2.067,41 dolardan işlem gördü.

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  • ALTIN GRAM - TL 1924,61 1,83%
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