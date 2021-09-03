Dünya Altın Konseyi temmuz sonu itibarıyla en çok altın rezervi bulunan ülkeleri açıkladı. Buna göre dünyanın en büyük altın rezervi ABD’de. Uluslararası Para Fonu (IMF) ise rezerv büyüklüğü ile 3. sırada yer alıyor. Peki, Türkiye’de listede kaçıncı sırasında? İşte dünyanın en büyük altın rezervleri…

1- ABD Altın rezervi: 8133 ton 2- Almanya Altın rezervi: 3359 ton 3- IMF Altın rezervi: 2814 ton 4- İtalya Altın rezervi: 2451 ton 5- Fransa Altın rezervi: 2436 ton 6- Rusya Altın rezervi: 2294 ton 7- Çin Altın rezervi: 1948 ton 8- İsviçre Altın rezervi: 1040 ton 9- Japonya Altın rezervi: 846 ton 10- Hindistan Altın rezervi: 711.2 ton Türkiye 411.7 ton ile 14. sırada yer aldı. Listedeki diğer ülkeler ise şöyle: 11- Hollanda Altın rezervi: 612.5 ton 12- Avrupa Merkez Bankası Altın rezervi: 504.8 ton 13- Tayvan Altın rezervi: 423.6 ton 14- Türkiye Altın rezervi: 411.7 ton 15- Kazakistan Altın rezervi: 387.4 ton 16- Portekiz Altın rezervi: 382.6 ton 17- Özbekistan Altın rezervi: 366.4 ton 18- Suudi Arabistan Altın rezervi: 323.1 ton 19- İngiltere Altın rezervi: 310.3 ton 20- Lübnan Altın rezervi: 286.8 ton 21- İspanya Altın rezervi: 281.6 ton 22- Avusturya Altın rezervi: 280 ton 23- Tayland Altın rezervi: 244.2 ton 24- Polonya Altın rezervi: 229.9 ton 25- Belçika Altın rezervi: 227.4 ton 26- Cezayir Altın rezervi: 173.6 ton 27- Venezuela Altın rezervi: 161.2 ton 28- Filipinler Altın rezervi: 156.1 ton 29- Brezilya Altın rezervi: 129.7 30- Singapur Altın rezervi: 127.4 ton