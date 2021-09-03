Dünya Altın Konseyi temmuz sonu itibarıyla en çok altın rezervi bulunan ülkeleri açıkladı. Buna göre dünyanın en büyük altın rezervi ABD’de. Uluslararası Para Fonu (IMF) ise rezerv büyüklüğü ile 3. sırada yer alıyor. Peki, Türkiye’de listede kaçıncı sırasında? İşte dünyanın en büyük altın rezervleri…
1- ABD
Altın rezervi: 8133 ton
2- Almanya
Altın rezervi: 3359 ton
3- IMF
Altın rezervi: 2814 ton
4- İtalya
Altın rezervi: 2451 ton
5- Fransa
Altın rezervi: 2436 ton
6- Rusya
Altın rezervi: 2294 ton
7- Çin
Altın rezervi: 1948 ton
8- İsviçre
Altın rezervi: 1040 ton
9- Japonya
Altın rezervi: 846 ton
10- Hindistan
Altın rezervi: 711.2 ton
Türkiye 411.7 ton ile 14. sırada yer aldı. Listedeki diğer ülkeler ise şöyle:
11- Hollanda
Altın rezervi: 612.5 ton
12- Avrupa Merkez Bankası
Altın rezervi: 504.8 ton
13- Tayvan
Altın rezervi: 423.6 ton
14- Türkiye
Altın rezervi: 411.7 ton
15- Kazakistan
Altın rezervi: 387.4 ton
16- Portekiz
Altın rezervi: 382.6 ton
17- Özbekistan
Altın rezervi: 366.4 ton
18- Suudi Arabistan
Altın rezervi: 323.1 ton
19- İngiltere
Altın rezervi: 310.3 ton
20- Lübnan
Altın rezervi: 286.8 ton
21- İspanya
Altın rezervi: 281.6 ton
22- Avusturya
Altın rezervi: 280 ton
23- Tayland
Altın rezervi: 244.2 ton
24- Polonya
Altın rezervi: 229.9 ton
25- Belçika
Altın rezervi: 227.4 ton
26- Cezayir
Altın rezervi: 173.6 ton
27- Venezuela
Altın rezervi: 161.2 ton
28- Filipinler
Altın rezervi: 156.1 ton
29- Brezilya
Altın rezervi: 129.7
30- Singapur
Altın rezervi: 127.4 ton
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