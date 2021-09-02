Pandemi döneminde ons altın 2.000 dolar seviyelerini, gram altın ise 535 TL’leri görmüştü. Ancak aşılamanın başlamasıyla geleceğe yönelik iyileşen beklentiler sonucu güvenli liman altında da çıkışlar başladı. Son dönemde her ne kadar ABD tahvil piyasasındaki fiyatlamalar ve enflasyonun yükseleceğine dair beklentiler ons altına olumlu yansısa da etkisi sınırlı kaldı. Gram altın tarafında ise döviz kurundaki oynaklığın azalması ve altının küresel ölçekte değer kaybetmesinden dolayı salgın dönemindeki performanstan uzak bir seyir söz konusu. Genel perspektiften bakıldığında dövizdeki hareketin devam etmesi beklentisiyle ons altında 1.765-1.850 dolar bant aralığında seyir öngörülüyor. Bu gelişmeler çerçevesinde gram altında da düşüşlerin orta-uzun vade için fırsat verebileceği fakat ons altın hesaba katıldığında çok kuvvetli bir yükseliş potansiyeli oluşmayabileceği üzerinde duruluyor. Uzmanlara göre; gram altında yükseliş için 500 TL’nin üzerinde bir fiyatlama şart. Aksi durumda 470-465 TL bölgesine doğru geri çekilme yaşanabilir.

Altın fiyatlarında son dönemde zayıf bir görünüm hâkim. Ağustos ayı başlarında 1.830 seviyelerinden 1.680’e kadar gerileyen ons altın, mevcut durumda 1.810-1.820 bandında seyrediyor. Gram altında da benzer bir durum söz konusu. 4 Haziran’da 527 TL’ye kadar çıksa da bu seviyelerde kalıcılık sağlayamayan gram altın, ons altındaki düşüşe de paralel olarak 10 Ağustos’ta 477 TL’ye kadar geriledi. Son durumda ise 480-490 bandındaki hareketini sürdürüyor. Peki, bu tablonun temel nedenleri neler? Bundan sonraki süreçte değerli metalde nasıl hareketler görebiliriz? Altında yükseliş potansiyeli var mı? Yatırımcılar nasıl pozisyon almalı?

EYLÜL SONU İÇİN HEDEF, 500-520 TL BANDI

Küresel büyüme endişelerinin arttığı ortamda özellikle ABD ve Çin’de açıklanacak veriler, altın fiyatlaması konusunda belirleyici olacak. Ziraat Yatırım Genel Müdürü Uğur Boğday; ABD Merkez Bankası’nın (FED) varlık alım azaltımı konusundaki sinyallerinin de önemli olacağına değiniyor. Boğday; “Doların güçlenmesine karşın son zamanlarda risklerin artmasına bağlı olarak değerli maden şu aşamada dirençli durabilir” diyor. Eylül ayında TCMB’nin faizi kararının TL’nin seyri açısından önemli olduğuna dikkat çeken Uğur Boğday; TCMB’nin mevcut politikasını değiştirmemesi durumunda TL’de pozitif ayrışmanın sürebileceğini düşünüyor. Eylül ayı sonuna kadarki süreçte dolar/TL’de 8,75-9,00 bandını öngören Boğday, bu beklenti paralelinde aynı süreç için gram altındaki 500-520 TL hedefini ise koruyor.

GÜÇLENME TRENDİNE GİRMESİ ZAMAN ALACAK

ABD’de son istihdam verilerinin güçlenmesi üzerine FED üyelerinin bir bölümü, varlık alımlarının beklenenden erken azaltılmaya başlanabileceği yönünde açıklamalarda bulundu. Garanti BBVA Yatırım Yatırım Danışmanlığı Birim Müdürü Özgür Yurtdaşseven; “Ancak ABD’de enflasyon yüksek olmasına rağmen bunun geçici faktörlere dayandırılması henüz faiz artışına uzun bir yol olduğunu işaret ediyor” diyor. Yurtdaşseven’e göre; ABD’de reel faizler kısa vadede çok hızlı yükselmeyeceği için altın aniden zayıflamayacak. Ancak altının güçlenme trendine girme olasılığı da düşük. Bu bağlamda Özgür Yurtdaşseven; eylül sonuna kadar ons altın fiyatı ortalama 1.750 dolar civarında olursa kurdaki 8,30 civarı hareket beklentisiyle beraber gram altının 460 TL bandında fiyatlanacağını tahmin ediyor.

Genel görüşler böyleyken Stratejist Rıdvan Baştürk ve Tera Yatırım Başekonomisti Enver Erkan ile ons ve gram altındaki son durum detaylarıyla değerlendirdik. Baştürk ve Erkan’dan bu önemli yatırım enstrümanına dair beklentilerini ve tahminlerini de aldık.

“GRAM ALTINDA DÜŞÜŞLER ORTA-UZUN VADEDE ALIM FIRSATI YARATABİLİR”

Rıdvan Baştürk/Stratejist

FİYAT BAZINDA DEĞİŞEN BİR DURUM YOK: Geçen ayın başlarında 1.830 seviyelerinden 1.680’e kadar gerileyen ons altın, mevcut durumda 1.810’a yakın işlem görüyor. Son bir ayda yüksek oynaklık görsek de aslında fiyat bazında değişen bir durum yok. Son dönemde FED kanadından gelen tahvil alımlarının azaltılması (tapering) açıklamalarının piyasa üzerinde önemli bir etkisi olmadı. FED üyeleri ısrarla bir an önce tapering yapılması gerektiğini ifade ederken, FED Başkanı Powell de bu yıl tapering’e başlayacaklarını açıkladı. Fakat bu açıklamalarla, piyasa fiyatlaması arasında sağlıklı bir ilişki olmadığını söyleyebiliriz. Açıklamaların ardından ABD faizleri yatayda kalırken risk iştahında ise bir bozulma görmüyoruz. Mevcut fiyatlamaların uzun bir süre sürdürülebilir olması zor gözüküyor. Özellikle bu hafta ABD istihdam verileri güçlü gelirse fiyatlar normal akışına dönecektir.

1.832-1.844 DİRENÇ, 1.775 DESTEK: Ons altın özelinde önemli direnç bölgelerine yaklaşıldığını görüyoruz. Teknik olarak 1.832-1.844 bölgesi önemli bir direnç bölgesi olarak izlenmeli. Bu bölge altında satış fırsatları görebiliriz. 1.775 ise kuvvetli destek olarak takip edilmeli. ABD verileri veya herhangi bir açıklama ile 1.775’in altına sarkılırsa sert bir satış baskısı yaşanabilir. Gram altın özelinde yataylık sürüyor. Görünüme baktığımızda son iki aydır aslında hiçbir hareketin olmadığını ve yatayda kalındığını söyleyebiliriz. Ons altın yükselirken dolar kurunun düşmesi, ons altın düşerken dolar kurunun yükselmesi neticesinde gram altın yatayda kaldı.

YÜKSELİŞ POTANSİYELİ SINIRLI: Dolar kurunda son dönemde baskı var. Fakat bu baskının arkasında TL, bazlı olarak pozitif bir katalizör görmüyoruz. Yurtiçinde enflasyon riskinin sürmesi ancak TCMB’nin ek sıkılaşma sinyali vermemesi TL için orta-uzun vadede risk yaratıyor. Mevcut durumda dolar kurundaki düşüşlerin kalıcı olmamasını ve orta-uzun vade için alım fırsatı vermesi beklenebilir. Bu kapsamda gram altında da düşüşlerin orta-uzun vade için fırsat vermesi beklenebilir fakat ons altını hesaba kattığımızda çok kuvvetli bir yükseliş potansiyeli olacağını düşünmüyorum. Yükseliş için 500 TL’nin üzerinde bir fiyatlama gerekiyor. Aksi durumda 470-465 TL bölgesine doğru geri çekilme görebiliriz.

“ALTINDA YÜKSEK SAPMALI GÜNDELİK HAREKETLER GÖREBİLİRİZ”

Enver Erkan/ Tera Yatırım Başekonomisti

KÜRESEL PARA POLİTİKASI EĞİLİMLERİ İZLENİYOR: Altın yatırımcısı, küresel para politikası eğilimlerini takip ediyor. Odak noktası halen FED’in tapering yolculuğu olmakla beraber, enflasyonun yüksekliği diğer gelişmiş ülke merkez bankalarını da zorluyor. Politika yapıcılar, enflasyonun geçici olduğu fenomenine inanmakla beraber bizi asıl düşündüren konu enflasyonun cari seviyelerinden çok küresel arz sıkışıklığının yarattığı maliyet baskısı. Bunlar, gelişmiş ülke ekonomilerinde enflasyonu direkt etkileyen olgular ve aslında FED’den daha geç ve daha yavaş tapering yapması beklenen Avrupa Merkez Bankası (ECB) açısından da değerlendirmeye değer bir konu. Bu kapsamda bazı ECB yetkililerinin delta virüsü varyantından kaynaklanan ekonomik risklere karşı teşviki azaltma beklentilerine ilişkin şahin yorumlarının da dikkate alındığını görüyoruz.

ALTINDA TREND OLUŞUMUNDAN SÖZ ETMEK ZOR: Bu görüşlerden biri olarak öne çıkan; ECB politika yapıcısı Klaas Knot’a göre Euro Bölgesi’nin enflasyon görünümü, teşvikte ani bir yavaşlama, mart ayında pandemi acil durum tahvil programına son verme ve ardından kriz öncesi disipline dönüşü haklı çıkarmaya yetecek kadar iyileşmiş olabilir. Robert Holzmann ise iyileşen görünümün borç senedi alımlarında bir azalmayı garanti ettiğini söyledi. Altın fiyatları açısından halen bir trendden söz etmek mümkün değil. Ons altının varlık alımı azaltılması kaynaklı geri çekilmesi burada ana unsur olacak. Aslında altın fiyatlarında oynaklık yüksek de olabilir. Bir defa kur etkisi oldukça önemli. Buradaki değişimleri takip etmek şart. Ons altın için;, hem Covid’den kaynaklı global yavaşlama endişeleri, hem de Fed tapering etkileri önem arz ediyor. Muhtemelen ons altın, trend oluşturmakta zorlanacak. Konsolidasyon veya yüksek sapmalı gündelik hareketler olabilir.