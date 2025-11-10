Fransız adam yeni aldığı evin bahçesinde servet buldu

Fransız basınına yansıyan haberlere göre, yaklaşık bir yıl önce satın aldığı mülkte havuz inşaatına başlayan adam, kazı sırasında plastik poşetlere sarılı halde beş altın külçe ve çok sayıda altın sikkeye rastladı. Keşif, Mayıs 2025’te gerçekleşti ve adam, bulduğu altını ilgili makamlara bildirdi.

İncelemede, buluntunun arkeolojik bir hazine olmadığı ve herhangi bir suçla bağlantısının bulunmadığı belirlendi. Bu karar, hazinenin yasal olarak bulan kişide kalmasını sağladı.

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma, altının yasal yollarla edinildiğini ve yaklaşık 15 ile 20 yıl önce Lyon bölgesindeki bir işletmede eritildiğini ortaya koydu. Ancak altının neden toprağa gömüldüğü veya kime ait olduğu bilinmiyor.

Arazinin önceki sahibi yıllar önce hayatını kaybettiği için hazinenin kökeni konusunda herhangi bir açıklama yapılamıyor. Yerel gazete Le Progrès, haberi ilk duyuran kaynak oldu.

Değerli buluntunun satışa mı çıkarılacağı yoksa bir yatırım olarak mı tutulacağı henüz bilinmiyor. Kökeni tam olarak belirlenemeyen hazine, Fransa’da “tesadüfen bulunan servet” vakalarının en dikkat çekicilerinden biri haline geldi.