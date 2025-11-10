Malatya’nın güneşine 9,5 milyon dolar yatırdı

Tecde Grup olarak Malatya'da 1917 yılında ticari faaliyetlerine başladı. Çetin Cıvata'yı ise İstanbul'da 1976 yılında kuran Tecdelioğlu Ailesi, şu anda biri Malatya'da olmak üzere toplam beş tesisle faaliyet gösteriyor.

Bağlantı ekipmanları, otomotiv, beyaz eşya, mobilya, çelik konstrüksiyon ve inşaat gibi sanayinin her alanında kullanılıyor. Çetin Cıvata halihazırda 15 ülkeye aktif olarak ihracat yapıyor. Çetin Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, otomotivdeki güçleri nedeniyle en büyük pazarlarının Almanya olduğunu kaydetti.

Mustafa Tecdelioğlu, Avrupa Birliği’nin 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek olan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve Paris İklim Anlaşması gerekliliklerinin sanayiye yeni bir sorumluluk getirdiğini belirterek, “Artık üretim kadar üretim biçimi de önemli. Avrupa’ya ihracat yapan tüm sanayiciler gibi biz de karbon salımını düşürmek, yeşil enerji kullanımını artırmak zorundayız. Aksi halde, karbon ayak izimizi azaltmadığımız her ton ürün için vergi ödememiz gerekecek. Biz bu süreci beklemeden harekete geçtik. Güneş enerjisine yaptığımız yatırımlar, sadece çevreye değil, rekabet gücümüze de katkı sağlayacak.” diye konuştu.

MALATYA’DA GES TESİSİ

Malatya'daki fabrika için önce çatıya GES yatırımı yaptıklarını, arkasından da çok daha büyük bir adım atarak güneş tarlası kurduklarını kaydeden Tecdelioğlu, şöyle devam etti: “İki yıl önce Malatya’daki fabrikamızın çatısına 2,7 megavatlık bir güneş enerjisi sistemi kurduk. Ancak bu bizim için sadece bir başlangıçtı. Ardından Doğanşehir’de, tamamen tarım dışı, kayalık ve verimsiz bir 140 dönümlük arazide, 9,5 milyon dolarlık yeni bir güneş tarlası kurduk. Çatıdan elde ettiğimiz enerjiyi de eklersek toplamda 15,5 megavatlık kapasiteye ulaştık. Bu kapasite ile Çetin Cıvata olarak enerjimizin yüzde 50’sinden fazlasını güneşten sağlayacağız.”

Tecdelioğlu, önümüzdeki dönemde yeni güneş tarlaları kurmak istediklerini de dile getirerek, “Eğer uygun arazi bulabilirsek 50 dönümlük bir yatırım daha yapmayı planlıyoruz. Hedefimiz, orta vadede enerji ihtiyacımızın tamamına yakınını yenilenebilir kaynaklardan karşılamak.” dedi.