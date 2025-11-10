ALES sınav yerleri açıklandı mı? Gözler 2025 ÖSYM ALES 3 sınav giriş belgelerinde

Üniversite mezunu olup yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen adaylar için kritik bir önem taşıyan ALES/3 (2025-ALES/3) sınavı öncesinde, adayların heyecanla beklediği bilgiler, yani sınava girecekleri okul ve salon bilgisi, sınav giriş belgesinde yer alacak.

ALES sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

23 Kasım 2025 tarihinde yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) için sınav giriş belgesi tarihine ilişkin ÖSYM'den henüz resmi bir duyuru gelmedi.. Ancak ÖSYM'nin geçmiş uygulamalarında sınav giriş yerleri genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce ilan edildiği için, adaylar giriş belgelerinin 13 Kasım 2025 Çarşamba günü civarında erişime açılmasını bekleniyor.

ALES sınav yerleri sorgulama

Adaylar, belgelerine https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ulaşabilecek.

ALES 3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES 3 sonuçları 12 Aralık 2025 tarihinde açıklanacak.