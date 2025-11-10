Bir uçuş görevlisi neden otel kasasına ayakkabı koymayı öneriyor?

Pasaportunuzu kaybetmek yurtdışı tatilinzde başınıza gelebilecek en stresli durumlardan biri.

Business Insider'a göre bir dönem British Airways’te görev yapan bir kabin memuru sayısız yolcunun pasaportunu otel odasında unuttuğunu söylüyor ve pasaportunuzu asla kaybetmemeniz için basit bir yöntem öneriyor.

"Tatildeyken değerli eşyalarımızı odaya ait kasaya koymak çok normal. Ancak bazı insanlar havaalanına kadar gidip pasaportlarını kasada bıraktıklarını ancak orada fark ediyor" diyen görevlinin basit bir yöntemi var:

Ona göre eğer pasaportunuzu otel kasasında saklayacaksanız, seyahat ederken giydiğiniz ayakkabılardan birini de kasaya koyun. Böylece odadan çıkarken kasayı kontrol etmeden ayrılmanız imkansız hale gelir.

"Benim en büyük tavsiyem, eve dönüş yolunda giymeyi planladığınız ayakkabılardan birini kasaya koymak. Bunu yaparsanız, kasayı kontrol etmeden otel odasından asla çıkmazsınız… tabii ayakkabınızı nereye koyduğunuzu unutmazsanız!”

