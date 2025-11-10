ARA
DOLAR
42,23
0,05%
DOLAR
EURO
48,85
0,07%
EURO
GRAM ALTIN
5539,53
2,01%
GRAM ALTIN
BIST 100
10914,38
-0,09%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Turizm
  • Bir uçuş görevlisi neden otel kasasına ayakkabı koymayı öneriyor?

Bir uçuş görevlisi neden otel kasasına ayakkabı koymayı öneriyor?

Yurtdışı seyahatlerde en can sıkıcı konulardan biri pasaportu kaybetmek ya da dönüş öncesi otelde unutmak olabilir.


Son Güncellenme:
Bir uçuş görevlisi neden otel kasasına ayakkabı koymayı öneriyor?

Pasaportunuzu kaybetmek yurtdışı tatilinzde başınıza gelebilecek en stresli durumlardan biri.

Business Insider'a göre bir dönem British Airways’te görev yapan bir kabin memuru sayısız yolcunun pasaportunu otel odasında unuttuğunu söylüyor ve  pasaportunuzu asla kaybetmemeniz için basit bir yöntem öneriyor.

"Tatildeyken değerli eşyalarımızı odaya ait kasaya koymak çok normal. Ancak bazı insanlar havaalanına kadar gidip pasaportlarını kasada bıraktıklarını ancak orada fark ediyor" diyen görevlinin basit bir yöntemi var:

Ona göre eğer pasaportunuzu otel kasasında saklayacaksanız, seyahat ederken giydiğiniz ayakkabılardan birini de kasaya koyun. Böylece odadan çıkarken kasayı kontrol etmeden ayrılmanız imkansız hale gelir.

"Benim en büyük tavsiyem, eve dönüş yolunda giymeyi planladığınız ayakkabılardan birini kasaya koymak. Bunu yaparsanız, kasayı kontrol etmeden otel odasından asla çıkmazsınız… tabii ayakkabınızı nereye koyduğunuzu unutmazsanız!”
 

İlgili Haberler
CNN'in 'çok az kişi görebiliyor' dediği 'gizli' yer Türkiye'de
CNN'in 'çok az kişi görebiliyor' dediği 'gizli' yer Türkiye'de
CNN'in haberleştirdiği Cehennem Kapısı Türkiye'de
CNN'in haberleştirdiği Cehennem Kapısı Türkiye'de
2026'da mutlaka görülmesi gereken 25 yeri seçtiler: Türkiye'den 1 destinasyon var
2026'da mutlaka görülmesi gereken 25 yeri seçtiler: Türkiye'den 1 destinasyon var
Dünyanın en iyi 52 turizm köyü açıklandı: Listede 4 Türk köyü var
Dünyanın en iyi 52 turizm köyü açıklandı: Listede 4 Türk köyü var
'Orduları devirecek kadar güçlü: Dünyada sadece 2 yerde var, biri Türkiye'
'Orduları devirecek kadar güçlü: Dünyada sadece 2 yerde var, biri Türkiye'
0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL