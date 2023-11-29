Gram altında tarihi zirve (29 Kasım gram altın, çeyrek altın fiyatları)

Altının gramı, ons altından aldığı destekle 1900 lira seviyesine yükselerek rekor tazeledi.

Dün altının gram fiyatı, fiyatındaki artışa paralel olarak günü yüzde 1,31 artışla 1896 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni gün de yükselişle başlayanın ardından saat 10.15'e göre yüzde 0,2 artışla 1900 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 130 liradan, Cumhuriyet'te ise 12 bin 790 liradan satılıyor.

Ons altın 4 Mayıs'tan bu yana en yüksek seviyesinde

Altının ons fiyatı 2 bin 51 dolarla 4 Mayıs'tan bu zamana kadarki en yüksek seviyede test ederken, şu sıralarda yüzde 0,1 primle 2 bin 45 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analist yorumları

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahin politikalarının sonuna kadar geldiğine yönelik beklentilerin güçlenmeye devam ettiğini, Fed'in enflasyonla mücadele ederken attığı koşularda fiyatların aşırı performansını artırmayı sürdürdüğünü ifade etti.

Piyasadaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek iki toplantısında faizini sabit tutmasına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın yüzde 40 ihtimalle martta faiz indirimlerine başlayabileceği tahmin ediliyor.

Piyasalardaki fiyatlamalar ve Fed'in açıklamaları risk iştahını beslemeye devam ederken, ABD'nin 10 yıllık kredi faizi yüzde 4,28 ile 15 Eylül'den bu zamana kadar en düşük seviyeye geriledi.

Fed'in "güvercinleşen" söylemleri ve gerileyen kredi faizleri altının ons fiyatındaki artışını destekledi.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın açıklamalarının, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme verileriyle birlikte Fed üyelerinin açıklamalarının takiplerini sürdürmeni, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 55 ve 2 bin 60 dolar değerindeki direnç, 2 bin 10 ve 2 bin 20 dolarlık büyümenin destek konumunda olduğu bildirildi.