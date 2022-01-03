Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından haftanın ilk gününde merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 3 Ocak güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (3 OCAK)

Altının gram fiyatı, yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 804 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 üzerinde 781,3 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,9 artışla 804 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.324 lira, Cumhuriyet altını da 5.385 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 1.823 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantı nedeniyle artan vaka sayılarının ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırdığını belirterek, yurt içinde döviz kurlarındaki dengelenme sürecine paralel altın fiyatlarında oynaklığın devam ettiğini söyledi.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2021’de aylık bazda yüzde 13,58, yıllık bazda ise yüzde 36,08 arttı. Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) de aralıkta aylık bazda yüzde 19,08, yıllık yüzde 79,89 yükseldi. Ayrıca, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta 52,1’e çıktı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde 2021 yılına ilişkin ihracat verilerinin, yurt dışında ise dünya genelinde imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini kaydederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.850 doların direnç, 1.810 doların destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.