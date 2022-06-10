Güncel, anlık altın fiyatları altına yatırım yapmak isteyen veya piyasayı takip etmek isteyenler tarafından merak ediliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Gram ve çeyrek altın ne kadar? İşte 10 Haziran 2022 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (10 HAZİRAN)

Altının gram fiyatı, güne yatay başlamasının ardından 1.021 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki hareketlere paralel dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 azalışla 1.020,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne yatay başlamasının ardından saat 11.20 itibarıyla dünkü kapanışın hemen üzerinde 1.021 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.679 lira, Cumhuriyet altını da 6.857 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.845,50 dolardan işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD’de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini kaydederek, altının ons fiyatının dar bantta hareket ettiğini söyledi.

ABD’de enflasyon martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini görmüş, nisanda ise yüzde 8,3’e gerilemişti. Yatırımcıların enflasyondaki düşüşün kalıcı olup olmadığını sorgulayacağı ABD’nin mayıs ayı enflasyon verisinin yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelen verilerin, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendirebileceği öngörülüyor.

Yurt içinde ise ekonomi yönetiminin finansal istikrarı güçlendirmek için attığı adımların yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın açıklamalarının takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.