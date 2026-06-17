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Akaryakıtta peş peşe indirim: Motorinde tabelalar bir kez daha değişecek

Motorin fiyatlarında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 83 kuruşluk indirim yapılacak. Ancak indirimin yalnızca 46 kuruşluk bölümü pompa satış fiyatlarına yansıyacak. Böylece son üç günde motorinde üçüncü kez fiyat düşüşü yaşanmış olacak.

Ekonomist
Ekonomist
Akaryakıtta peş peşe indirim: Motorinde tabelalar bir kez daha değişecek

Akaryakıt bir indirim daha geliyor. Motorin fiyatlarında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 83 kuruşluk yeni bir indirim gelecek. Bu indirimin 46 kuruşluk kısmı doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak. 

Son 3 günde üçüncü indirim

Motorin fiyatlarında salı günü 1 lira 22 kuruşluk indirim yapılmış, bu indirimin tamamı pompaya yansımıştı. Bugün ise litre başına 1 lira 66 kuruşluk yeni bir indirim uygulanırken bunun 42 kuruşluk bölümü satış fiyatlarına yansıtıldı.

Gece yarısından itibaren devreye girecek 1 lira 83 kuruşluk yeni indirimle birlikte motorinde son üç günde üst üste üçüncü fiyat düşüşü gerçekleşmiş olacak.

Sektör kaynaklarına göre akaryakıt fiyatlarında yapılan değişikliklerin tamamı her zaman pompa satış fiyatlarına yansımayabiliyor. Dağıtım marjları, stok maliyetleri ve fiyatlama mekanizmaları nedeniyle indirimlerin bir bölümü pompa fiyatlarında sınırlı şekilde hissedilebiliyor. Bu kapsamda son indirimin 1 lira 83 kuruşluk bölümünün yalnızca 46 kuruşu sürücülere doğrudan yansıyacak.

Güncel motorin fiyatları

İndirim öncesinde motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa Yakası'nda 64,86 TL, Anadolu Yakası'nda 64,71 TL seviyesinde bulunuyor. Başkent Ankara'da motorinin litre fiyatı 65,97 TL, İzmir'de ise 66,24 TL'den satılıyor. Gece yarısından sonra uygulanacak yeni fiyat güncellemesiyle birlikte bu rakamların bir miktar daha gerilemesi bekleniyor.

Etiketler
akaryakıt motorin indirim motorin fiyatı
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