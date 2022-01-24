Altın gram fiyatı için hem ons hem de dolar kuru etkili olurken, yatırımcılar, ‘Altın kuru ne kadar oldu, gram altın bugün kaç TL’ sorularına cevap arıyor. İşte 24 ocak altın fiyatları ve altın piyasasında son durum…

ALTIN BUGÜN NE KADAR? (24 OCAK)

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 793,1 lira seviyesinde işlem görüyor.

Cuma günü altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 791,9 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da yükselişle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 793,1 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.296 lira, Cumhuriyet altını da 5.320 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, geçen haftayı yüzde 0,9’luk yükselişle 1.874 dolardan tamamlamasının ardından bugün de yüzde 0,2 değer kazancıyla 1.839 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, jeopolitik riskler ve enflasyon endişelerinin küresel çapta risk algısını etkileyen temel faktörler olmaya devam ettiğini belirterek, çarşamba günü gerçekleştirilecek ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararı öncesinde yatırımcıların temkinli bir duruş sergilediğini ve varlık fiyatlarında yön arayışının öne çıktığını söyledi.

Bugün Avro Bölgesi ve Almanya’da hizmet ve imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin izleneceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 dolar ve 1.790 doların destek, 1.870 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

CUMHURİYET ALTINIYLA İLGİLİ SORU-CEVAPLAR

Darphanenin internet sitesinde altınla ilgili paylaşılan bazı bilgiler şöyle:

Cumhuriyet Altını nedir?

Cumhuriyet Altınları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kararı ile standartları belirlenmiş, para yerine geçebilen, Türkiye Cumhuriyeti’ni temsil eden ve sadece Darphane tarafından üretilebilen altınlardır.

Halk arasında Ata Lirası olarak tabir edilen altın hangisidir?

Halk arasında Ata Lira olarak tabir edilen altın, Cumhuriyet altın sikkelerinin beş türünden biri olan 7,216 gram birlik sikke altındır.

Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet Altını arasında bir fark var mıdır?

Cumhuriyet altınlarının ayarı, ağırlıkları ve kalitesi aynı standardı taşımaktadır. Yeni tarihli ve eski tarihli Cumhuriyet altınları arasında basım tarihi dışında hiçbir fark bulunmamaktadır.

Cumhuriyet Altınları üzerindeki tarih nasıl belirlenir?

Cumhuriyet altınları üzerinde bulunan tarih ve rakamlar söz konusu altınların hangi yılda ya da Cumhuriyetin kaçıncı yılında basıldığını gösterir. Cumhuriyet ziynet altınlarında tarih değişikliği miladi takvim yılı başında, Cumhuriyet Sikke altınlarında ise her yılın Cumhuriyet Bayramında (29 Ekim’de) yapılır.

GRAM ALTIN NEDİR?

Gram altın, 1 gram ağırlığındaki altın anlamına gelen değer miktarıdır. İstanbul Altın Rafinerisi’nde gram altın şöyle tanımlanmaktadır: İstanbul Altın Borsası, T.C. Darphanesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından kabul edilmiş 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 20, 50, 100 gram ağırlıkta, % 99,50 (995 milyem) ve % 99,99 (999 ,9 milyem) saflıkta, genellikle yatırım amaçlı kullanılan altın külçeler.