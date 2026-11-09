Doğadan topladıkları bitkilerle öyle bir ürün geliştirdiler ki... İki yıllık emekleri karşılığını buldu

Eczacılık eğitimleri boyunca edindikleri bilgileri akademisyenlerin desteğiyle laboratuvar ve AR-GE çalışmalarına aktardıklarını anlatan Kırşen, şöyle konuştu:

"Bitkileri temin ederek distilasyon ve maserasyon gibi işlemlerden geçirdik. Bu işlemler sonucunda bitki özütlerini ve fermentelerini elde ettik. Son aşamada nihai ürünü oluştururken dışarıdan destek aldık. Ürünümüzü genel olarak yaşlanma karşıtı, yani anti-aging etkisi üzerine geliştirdik. Yaşlanmaya karşı etkili bir ürün ortaya koymak istedik.

Aynı zamanda çevresel faktörlerin cilt üzerindeki olumsuz etkilerine karşı da etkili olması için çalıştık. Sonuç olarak leke, cilt deformasyonları ve ince kırışıklıklar üzerinde etkili olması hedeflenen bir serum elde ettik. Çeşitli dermatolojik testlerle ürünümüzü geliştirmeyi düşünüyoruz. Beş yıllık eğitimimiz boyunca verdiğimiz emeklerin böyle bir başarıyla taçlandırılması gurur verici. Projemizi ticarileştirme imkanı elde etmek ve üniversitemizin desteğini almak bizim için çok önemliydi."