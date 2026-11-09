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Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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Bakan Uraloğlu duyurdu: Deniz ticaretinde yük ve konteyner artışı var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, limanlarda yılın 10 ayında 457,4 milyon ton yükün elleçlendiğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu duyurdu: Deniz ticaretinde yük ve konteyner artışı var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Limanlarda yılın 10 ayında 457,4 milyon ton yükün elleçlendiğini ve deniz ticaretindeki hareketliliği artırarak sürdürdüklerini belirten Uraloğlu, "Aynı dönemde elleçlenen konteyner miktarı, geçen yılın 10 ayına göre yüzde 2,3 artarak 11,9 milyon TEU'ya ulaştı. Ekimde limanlarımızda 45,2 milyon ton yük ve 1,23 milyon TEU konteyner elleçlendi. Türkiye'nin deniz ticaretinden aldığı payı artırmak, limanlarımızın kapasitesini ve rekabet gücünü yükseltmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
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