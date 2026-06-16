Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 16 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında son durum 16 Haziran 2026 Salı günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki güncel seviyeler yakından takip edilirken, "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL'den satılıyor?" soruları da araştırılıyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte 16 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...
5 Tam altın ne kadar oldu?
Alış: 42.405 TL
Satış: 42.894 TL
7 Altında yükseliş sürecek mi?
ABD-İran arasında anlaşma sağlandığına dair açıklamalar altın fiyatları üzerinde de etkili oldu. Altın fiyatlarında anlaşma sinyalleri sonrası görülen yükselişin kalıcı olup olmayacağı piyasaların odağında bulunuyor.
Ancak uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükselişin kalıcılığına ilişkin değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu belirtiyor.