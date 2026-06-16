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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 16 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

16 Haziran 2026 Salı güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Gram, çeyrek, yarım ve tam altındaki alış-satış rakamları merak edilirken, "Altın bugün ne kadar?", "Gram altın kaç TL?" soruları öne çıkıyor. İşte 16 Haziran güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
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Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 16 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

Altın piyasasında son durum 16 Haziran 2026 Salı günü yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarındaki güncel seviyeler yakından takip edilirken, "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL'den satılıyor?" soruları da araştırılıyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte 16 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...

1 16 Haziran 2026 gram altın ne kadar oldu?

16 Haziran 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.423,7 TL

Satış: 6.424,5 TL

2 ons altın fiyatları 16 Haziran 2026

ons altın fiyatları 16 Haziran 2026

Alış: 4.316,4 TL

Satış: 4.317 TL

3 16 Haziran 2026 çeyrek altın ne kadar?

16 Haziran 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 10.631 TL

Satış: 10.753 TL

4 16 Haziran 2026 yarım altın fiyatları

16 Haziran 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 21.256 TL

Satış: 21.486 TL

5 Tam altın ne kadar oldu?

Tam altın ne kadar oldu?

Alış: 42.405 TL

Satış: 42.894 TL

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6 16 Haziran 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

16 Haziran 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 42.375 TL

Satış: 42.867 TL

7 Altında yükseliş sürecek mi?

Altında yükseliş sürecek mi?

ABD-İran arasında anlaşma sağlandığına dair açıklamalar altın fiyatları üzerinde de etkili oldu. Altın fiyatlarında anlaşma sinyalleri sonrası görülen yükselişin kalıcı olup olmayacağı piyasaların odağında bulunuyor.

Ancak uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükselişin kalıcılığına ilişkin değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu belirtiyor.
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