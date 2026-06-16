Gram, çeyrek, yarım ve tam altın ne kadar? 16 Haziran 2026 güncel altın fiyatları

ABD-İran arasında anlaşma sağlandığına dair açıklamalar altın fiyatları üzerinde de etkili oldu. Altın fiyatlarında anlaşma sinyalleri sonrası görülen yükselişin kalıcı olup olmayacağı piyasaların odağında bulunuyor.

Ancak uzmanlar, altın fiyatlarındaki yükselişin kalıcılığına ilişkin değerlendirme yapmak için henüz erken olduğunu belirtiyor.