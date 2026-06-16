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  • "İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağı konusunda anlaştık"

"İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağı konusunda anlaştık"

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mutabakat kapsamında Tahran yönetiminin "asla bir nükleer silah sahibi olmayacağına dair anlaşmaya vardığını" belirtti.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"İran'ın nükleer silah sahibi olmayacağı konusunda anlaştık"

Trump, sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşımda bulundu.

ABD-İran mutabakatı kapsamında Tahran yönetiminin "asla nükleer silah sahibi olamayacağına dair anlaşmaya vardığını" kaydeden Trump, "Ayrıca, ABD'nin İran'a 300 milyon dolar ödediği haberi de Demokratlar tarafından uydurulmuş sahte bir haberdir." ifadesini kullandı.

Fransa’da düzenlenecek G7 Zirvesi’ne katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre kentine ulaşan Trump'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini söylemişti.

Trump, "Asıl mesele buydu çünkü muhtemelen olsaydı kullanırlardı. Obama'nın imzaladığı anlaşmayı feshetmem çok önemliydi çünkü bu, nükleer silaha giden bir yoldu. ABD için korkunç bir anlaşmaydı." diye konuşmuştu.

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