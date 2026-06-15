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  • Borsa İstanbul'da bu hafta 7 şirket temettü ödeyecek

Borsa İstanbul'da bu hafta 7 şirket temettü ödeyecek

Borsa İstanbul'da işlem gören 7 şirket, 15-19 Haziran haftasında yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtacak.

Edip Üçok
Edip Üçok
Borsa İstanbul'da bu hafta 7 şirket temettü ödeyecek

Borsa İstanbul'da işlem gören 7 şirket, 15-19 Haziran haftasında yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtacak. 

Haziran ayında hız kazanan temettü ödemeleri kapsamında farklı sektörlerden şirketler yatırımcılarına temettü aktaracak.

Temettü ödemesi yapacak şirketler ve takvimleri şöyle:

1 Bulls Girişim Sermayesi (BULGS)

Bulls Girişim Sermayesi (BULGS)

Toplam brüt ve net temettü: 0,1865671 TL
İlk taksit net ödeme: 0,0932835 TL
Hak kullanım tarihi: 15 Haziran
Ödeme tarihi: 17 Haziran

2 Logo Yazılım (LOGO)

Logo Yazılım (LOGO)

Brüt temettü: 5,2631578 TL
Net temettü: 4,4736841 TL
Hak kullanım tarihi: 15 Haziran
Ödeme tarihi: 17 Haziran

3 Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO)

Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO)

Brüt ve net temettü: 0,4279600 TL
Hak kullanım tarihi: 17 Haziran
Ödeme tarihi: 19 Haziran

4 Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS)

Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS)

Toplam brüt temettü: 7,00 TL
Toplam net temettü: 5,95 TL
İlk taksit net ödeme: 1,70 TL
Hak kullanım tarihi: 17 Haziran
Ödeme tarihi: 19 Haziran

5 Başkent Doğalgaz (BASGZ)

Başkent Doğalgaz (BASGZ)

Brüt temettü: 2,00 TL
Net temettü: 1,70 TL
Hak kullanım tarihi: 18 Haziran
Ödeme tarihi: 22 Haziran

6 Empa Elektronik (EMPAE)

Empa Elektronik (EMPAE)

Brüt temettü: 0,10 TL
Net temettü: 0,085 TL
Hak kullanım tarihi: 18 Haziran
Ödeme tarihi: 22 Haziran

7 Ülker Bisküvi (ULKER)

Ülker Bisküvi (ULKER)

Brüt temettü: 5,7328416 TL
Net temettü: 4,8729153 TL
Hak kullanım tarihi: 19 Haziran
Ödeme tarihi: 23 Haziran
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