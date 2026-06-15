Borsa İstanbul'da bu hafta 7 şirket temettü ödeyecek

Borsa İstanbul'da işlem gören 7 şirket, 15-19 Haziran haftasında yatırımcılarına nakit kâr payı dağıtacak.
Haziran ayında hız kazanan temettü ödemeleri kapsamında farklı sektörlerden şirketler yatırımcılarına temettü aktaracak.
Temettü ödemesi yapacak şirketler ve takvimleri şöyle:
1 Bulls Girişim Sermayesi (BULGS)
Toplam brüt ve net temettü: 0,1865671 TL
İlk taksit net ödeme: 0,0932835 TL
Hak kullanım tarihi: 15 Haziran
Ödeme tarihi: 17 Haziran
2 Logo Yazılım (LOGO)
Brüt temettü: 5,2631578 TL
Net temettü: 4,4736841 TL
Hak kullanım tarihi: 15 Haziran
Ödeme tarihi: 17 Haziran
3 Ağaoğlu Avrasya GYO (AAGYO)
Brüt ve net temettü: 0,4279600 TL
Hak kullanım tarihi: 17 Haziran
Ödeme tarihi: 19 Haziran
4 Bim Birleşik Mağazalar (BIMAS)
Toplam brüt temettü: 7,00 TL
Toplam net temettü: 5,95 TL
İlk taksit net ödeme: 1,70 TL
Hak kullanım tarihi: 17 Haziran
Ödeme tarihi: 19 Haziran
5 Başkent Doğalgaz (BASGZ)
Brüt temettü: 2,00 TL
Net temettü: 1,70 TL
Hak kullanım tarihi: 18 Haziran
Ödeme tarihi: 22 Haziran
6 Empa Elektronik (EMPAE)
Brüt temettü: 0,10 TL
Net temettü: 0,085 TL
Hak kullanım tarihi: 18 Haziran
Ödeme tarihi: 22 Haziran