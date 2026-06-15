2 temettü, 1 bedelsiz: 3 hissenin fiyatında düzeltme var

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımı nedeniyle bugün 2 hissenin fiyatında değişiklik gerçekleştiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.

Açıklamaya göre, Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS) ve Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (LOGO) paylarının fiyatlarında, temettü ödemeleri nedeniyle düzeltme yapıldı.

Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (BULGS)

• Pay Başına Brüt Temettü: 0,0932835 TL

• Pay Başına Net Temettü: 0,0932835 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 39,97 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Logo Yazılım Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (LOGO)

• Pay Başına Brüt Temettü: 5,2631578 TL

• Pay Başına Net Temettü: 4,4736841 TL

• Temettü Ödemesi Sonrası Teorik Fiyat: 140,34 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)

Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG), %100 oranındaki bedelsiz sermaye artırımı kapsamında bugün itibarıyla hak kullanım sürecine başlıyor.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye Sigorta’nın 10.000.000.000 TL olan ödenmiş sermayesi, kâr payından karşılanmak üzere %100 oranında artırılarak 20.000.000.000 TL’ye çıkarılacak.

Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında toplam 10.000.000.000 TL nominal tutarlı pay ihraç edilecek. Artırımın tamamı kâr payından bedelsiz pay alma hakkı kapsamında gerçekleştirilecek.

Şirket açıklamasında, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 15 Haziran 2026 olduğu belirtildi. Kayıt tarihi 16 Haziran 2026, ödeme tarihi ise 17 Haziran 2026 olarak açıklandı.

Şirketin KAP’a gönderdiği açıklamanın detayları şu şekilde:

Türkiye Sigorta A.Ş. (TURSG)

• %100 Kar Payından Bedelsiz Sermaye Artırımı

• Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 6,45 TL

(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)