Borsada açığa satış yasağında süre uzatıldı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul’da uygulanan geçici piyasa tedbirlerine ilişkin yeni kararını açıkladı. Kurul, açığa satış yasağı ile kredili sermaye piyasası işlemlerinde öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik düzenlemelerin süresini 26 Haziran 2026 tarihine kadar uzatma kararı aldı.

Açığa satış yasağı 26 Haziran'a kadar sürecek

Kuruldan yapılan açıklamada, 30 Mayıs 2026 tarihli ve 2026/33 sayılı bültende duyurulan, Kurul Karar Organı'nın 30 Mayıs 2026 tarih ve 33/993 sayılı kararı kapsamında uygulanan tedbirlerin devam ettirilmesine karar verildiği bildirildi.

Karar kapsamında, Borsa İstanbul pay piyasalarında açığa satış işlemlerine yönelik yasak uygulaması 26 Haziran 2026 tarihi seans sonuna kadar devam edecek.

Kredili işlemlerde esnek uygulama da uzatıldı

SPK ayrıca kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına yönelik mevcut düzenlemenin de aynı tarihe kadar sürdürüleceğini açıkladı.

Tedbirler mart ayında devreye alınmıştı

Açığa satış yasağı ve diğer tedbirler, mart ayı başında küresel gelişmelerin etkisiyle devreye alınmıştı. Özellikle 28 Şubat’ta başlayan ABD-İran geriliminin ardından piyasadaki dalgalanmayı sınırlamak amaçlanmıştı.