Güncel altın fiyatları 20 Mayıs 2026: Gram, çeyrek ve tam altın kaç TL?

Küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları yatırımcıların yakın takibinde bulunurken, 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü gram, çeyrek, yarım ve tam altının güncel alış-satış rakamları araştırılıyor. Altın piyasasında son durum merak edilirken, "Bugün altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor. İşte 20 Mayıs 2026 güncel altın fiyatları…

20 Mayıs 2026 güncel altın satış fiyatları

Gram altın satış fiyatı: 6.564,2 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 10.789 TL

Yarım altın satış fiyatı: 21.572 TL

Tam altın satış fiyatı: 43.210,19 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 43.006 TL

Ons altın satış fiyatı: 4.472,4 dolar

