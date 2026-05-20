Ticaret Bakanlığı uyardı: "Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı" mesajlarına dikkat

Ticaret Bakanlığı, bayram öncesinde artan dijital ve finansal dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların dini duygularının istismar edilerek sahte kurban bağışı ve yardım toplama vaadiyle gerçekleştirilen dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşandığı belirtilirken, mağduriyet yaşanmaması için hesap bilgileri, şifreler ve kişisel verilerin paylaşılmaması gerektiği vurgulandı.

"Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı" mesajlarına dikkat

Bakanlık ayrıca, "Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı" gibi kısa mesajlara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerek, vatandaşları tedbirli davranmaya çağırdı:

"Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın dini duygularını istismar ederek sahte kurban bağışı ve yardım toplama vaatleriyle dolandırıcılık girişimlerinde artış yaşandığı görülmektedir.

Kısa mesaj yoluyla “Bayram ikramiyesi hesabınıza yatırıldı” gibi bağlantılar gönderilerek veya telefon aramalarıyla sahte kurban bağışı toplanması yöntemlerinin ortaya çıktığı görülmektedir.

Bayram dönemlerinde kişisel araçlarla şehirler arası yolculuğun artmasıyla ücretli yollardan geçiş ödemelerinin sağlandığı Hızlı Geçiş Sistemi de bu dolandırıcılık yöntemlerine konu olmaktadır.

Gönderilen kısa mesajlarda “geçiş ihlaliniz bulunmaktadır, ödeme için tıklayınız” gibi yanıltıcı bildirimlerle vatandaşlarımız sahte ödeme sayfalarına yönlendirilmekte, bu yöntemlerle hesap bilgilerinin ele geçirilmesi riski oluşmaktadır.

Dolandırıcılık mağduru olmamak için tedbirli olunmalıdır

Gerek kurban bağışı gibi dönemsel olarak vatandaşlarımızın dikkatini çekecek konular gerekse kısa sürede yüksek kazanç sağlanacağı vad edilerek para gönderilmesi taleplerini içeren dolandırıcılık girişimlerine karşı bilinmeyen kişilerle hesap bilgileri, şifre ve kişisel veriler paylaşılmamalıdır.

Gelen mesajlardaki bağlantılara giriş yapılmamalı, işlemler resmi kurumların kendi internet siteleri ve uygulamaları üzerinden gerçekleştirilmelidir."

"Bankacılık işlemlerinde güvenli ve onaylanmış uygulamalar kullanılmalı"

Vatandaşların bankacılık işlemlerinde güvenli ve onaylanmış uygulamaları kullanması gerektiğine de vurgu yapılırken, bilinmeyen numaralardan gelen kısa mesaj ve elektronik postalardaki bağlantılara da giriş yapılmaması gerektiği ifade edildi:

"Kredi kartı aidatınızı geri almak için tıklayınız”, “Dosya masrafları iade ediliyor”, “Devlet destekli krediniz hazır” gibi tüketicilerin dikkatini çeken bağlantılar üzerinden zararlı yazılımlar yüklenerek veya bankacılık bilgilerine erişim sağlanarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olunmalıdır.

“Oltalama (Phishing)” olarak adlandırılan siber dolandırıcılık yöntemlerinin mağduru olmamak için;

• Bilinmeyen numaralardan gelen kısa mesaj ve elektronik postalardaki bağlantılara giriş yapılmamalı,

• Bankaların arayüz görünümlerinin taklit edilmesine ve sahte internet adreslerine karşı adres çubuğundaki bilgiler dikkatle kontrol edilmelidir.

• Kişisel bilgi ve şifre paylaşımı yapılan şüpheli işlemlerde güvenlik tedbirleri alınması amacıyla derhal bankalarla iletişime geçilmeli, dolandırıcılık durumlarında kolluk kuvvetlerine başvurulmalıdır."

"Dijital istismar mağduriyetinde gençler ve ileri yaştaki vatandaşlar risk altında"

Dijital istismar mağduriyetinde gençler ve ileri yaştaki vatandaşların risk altında olduğunun altını çizilen açıklamada, kişisel hesaplara para gönderilmesi yerine güvenli ödeme sistemleri aracılığıyla ödeme yapılmasının tercih edilmesi gerektiğini de kaydedildi:

"Dijital mecralarda ürün veya hizmet karşılığında kişisel hesaplara para gönderilmesi yerine güvenli ödeme sistemleri aracılığıyla ödeme yapılması tercih edilmelidir.

• Gençler sosyal medya tuzaklarına, ileri yaş grupları ise panik ve telaşa yöneltecek şekilde gerçekleştirilen telefon aramaları tuzaklarına karşı uyarılmalıdır.

• Özellikle oyun platformları üzerinden yasa dışı bahis, sanal kumar ve sahte kripto para dolandırıcılığı amacıyla küçük yaştaki kullanıcıların hedef alınması ve bağımlılığa yol açabilecek algoritmalar kullanılması nedeniyle ebeveynlerin temkinli olması önem taşımaktadır.

Ticaret Bakanlığımız; diğer tüketici işlemlerinde olduğu gibi finansal işlemlerde de tüketicilerimizi koruyucu tedbirleri almakta, denetimde öncelikli alanlar belirlenerek tüketici mağduriyetlerini önlemeye devam etmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."