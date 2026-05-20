AFAD duyurdu! Malatya'da 5,6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Malatya'nın Battalgazi ilçesinde, saat 09.00’da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 7.03 km olarak kaydedildi.

Deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Kayseri ve Sivas'tan da hissedildi.

AFAD tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 09.00’da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip etmekteyiz." ifadeleri kullanıldı.

"Deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır"

AFAD tarafından konuyla ilgili yapılan başka bir açıklamada da, deprem sonrası herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı ifade edildi:

Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde saat 09.00’da meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Malatya'da eğitime 1 gün ara verildi

Malatya Valisi Seddar Yavuz depremle ilgili yaptığı açıklamada, vatandaşların güvenliği nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu:

"Battalgazi ilçemizde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın güvenliği göz önünde bulundurularak ilimiz genelinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.

İlgili tüm kurumlarımız sahada gerekli inceleme ve kontrollerini sürdürmekte olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Kamuoyunun Bilgisine Sunulur."

Bakan Çiftçi: "Saha taramalarında derhal başlandı"

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Malatya'da meydana gelen depremle ilgili yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına başladığı ifade edildi:

"Malatya ilimizin Battalgazi ilçesinde, saat 09.00'da 5,6 büyüklüğünde ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen bir deprem meydan gelmiştir.

AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Ekiplerimiz çalışmalarını devam ettirmektedir.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Bakan Kurum: "Herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tüm illerle irtibatta olduklarını ifade ederek, herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığını kaydetti:

"Malatya’mıza ve depremi hisseden illerimize, hemşerilerimize geçmiş olsun.

Deprem haberini aldığımız andan itibaren tüm illerimizle irtibattayız. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuz ihbar bulunmuyor ancak ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor.

Depremden etkilenen illerimizde hasar tespit ekiplerimiz teyakkuzda ve tüm ihbarlar titizlikle değerlendirilecek.

Vatandaşlarımıza tekrar geçmiş olsun. Allah ülkemizi tüm afetlerden korusun."

Bakan Memişoğlu: "Süreci yakından takip ediyoruz"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da süreci yakından takip ettiklerinin altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Malatya’nın Battalgazi ilçesinde, meydana gelen ve Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa illerimizde de hissedilen 5.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

Saha ekiplerimiz bölgede tarama faaliyetlerine titizlikle devam etmektedir. Şu an itibarıyla Bakanlığımıza ulaşan olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Süreci yakından takip ediyoruz.

Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun."