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  • Güncel altın fiyatları 29 Haziran 2026: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?

Güncel altın fiyatları 29 Haziran 2026: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?

Altın fiyatları yeni haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. 29 Haziran 2026 Pazartesi günü gram, çeyrek, yarım ve tam altındaki güncel alış-satış rakamları araştırılırken, "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" ve "Altın fiyatlarında son durum ne?" soruları da gündemdeki yerini koruyor. İşte 29 Haziran 2026 güncel altın fiyatları...

Ekonomist
Ekonomist
Güncel altın fiyatları 29 Haziran 2026: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik yeni haftanın ilk işlem gününde de yatırımcıların odağında yer alıyor. 29 Haziran 2026 Pazartesi itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının güncel alış-satış fiyatları yakından takip edilirken, "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" soruları araştırılıyor. Peki, 29 Haziran 2026 itibarıyla altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları...

1 Ons altın fiyatları 29 Haziran 2026

Ons altın fiyatları 29 Haziran 2026

Alış: 4.057,8 dolar

Satış: 4.058,4 dolar

2 29 Haziran 2026 gram altın ne kadar oldu?

29 Haziran 2026 gram altın ne kadar oldu?

Alış: 6.071,5 TL

Satış: 6.072,4 TL

3 29 Haziran 2026 çeyrek altın ne kadar?

29 Haziran 2026 çeyrek altın ne kadar?

Alış: 9.973 TL

Satış: 10.077 TL

4 29 Haziran 2026 yarım altın fiyatları

29 Haziran 2026 yarım altın fiyatları

Alış: 19.927 TL

Satış: 20.110 TL

5 29 Haziran 2026 tam altın ne kadar oldu?

29 Haziran 2026 tam altın ne kadar oldu?

Alış: 39.514,04 TL

Satış: 40.294,11 TL

6 29 Haziran 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

29 Haziran 2026 Cumhuriyet altını fiyatları

Alış: 39.727 TL

Satış: 40.092 TL

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