Güncel altın fiyatları 29 Haziran 2026: Gram altın, çeyrek altın bugün ne kadar?

Altın piyasasında hareketlilik yeni haftanın ilk işlem gününde de yatırımcıların odağında yer alıyor. 29 Haziran 2026 Pazartesi itibarıyla gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının güncel alış-satış fiyatları yakından takip edilirken, "Gram altın bugün ne kadar?", "Çeyrek altın kaç TL oldu?" soruları araştırılıyor. Peki, 29 Haziran 2026 itibarıyla altın piyasasında son durum ne? İşte güncel altın fiyatları...