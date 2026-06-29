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Yozgat'ta sezonun ilk arpa hasadı başladı: Yağışlar bereketi getirdi, çiftçinin yüzü güldü

Yozgat'ta Yerköy ve Sekili bölgesindeki tarım arazilerinde sezonun ilk arpa hasadı başladı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Yozgat'ta sezonun ilk arpa hasadı başladı: Yağışlar bereketi getirdi, çiftçinin yüzü güldü

Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte biçerdöverler tarlalara girerken, çiftçiler de bir yıllık emeklerinin karşılığını almak için yoğun mesaiye başladı.

Sabahın erken saatlerinde tarlalara çıkan üreticiler, akşam saatlerine kadar hasat çalışmalarını sürdürüyor. 

Bu yıl ilkbahar döneminde etkili olan yağışların verimi olumlu yönde etkilediğini belirten çiftçiler, sezonun bereketli geçmesini temenni etti.

Emekli olduktan sonra Yerköy ilçesine bağlı Arifoğlu köyünde çiftçilik yapmaya başlayan Recep Pekkara, bu yıl hasadın yağışlar nedeniyle geçen yıllara göre biraz geç başladığını söyledi.

Pekkara, "Bu sene arpa hasadımıza yağışlar dolayısıyla biraz geç başladık. Ancak verim oldukça iyi. Geçtiğimiz yıllarda dekarda 400-500 kilogram ürün aldığımız tarlalardan bu yıl hesaplamalarımıza göre yaklaşık 650 kilogram verim bekliyoruz. Bu sene çiftçimizin yüzü gülüyor. Allah kimsenin emeğini zayi etmesin" dedi.

Verimden memnun olduklarını ifade eden üreticiler, hasat sezonunun kazasız belasız tamamlanmasını dileyerek, bereketli bir sezon geçirilmesini temenni etti.
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