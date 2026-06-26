Trilyon dolarlık hedef: Teknoloji hisselerindeki dalgalanma OpenAI'ın halka arz planını da vurdu

Yapay zeka sektörünün öncü şirketi OpenAI, teknoloji hisselerindeki son dönemde yaşanan oynaklık ve hedeflediği devasa değerleme beklentisi nedeniyle halka arzını 2027 yılına erteleme eğiliminde.

New York Times’ın şirketin iç görüşmelerine yakın üç kaynağa dayandırdığı habere göre OpenAI, daha önce 2026 yılının ikinci yarısı için öngörülen halka arz takvimini esnetmeyi tartışıyor. Şirkete danışmanlık yapan yatırım bankacılarının, piyasalardaki mevcut dalgalanmaların yanı sıra SpaceX'in yakın zamandaki halka arzı sonrası yaşanan hisse hareketlerinin, bireysel yatırımcıların OpenAI'a yönelik ilgisini olumsuz etkileyebileceği konusunda yönetimi uyardığı belirtiliyor.

Haberde öne çıkan en önemli detaylardan biri, OpenAI CEO'su Sam Altman’ın şirketin halka arzı için 1 trilyon dolarlık bir piyasa değerlemesinde ısrarcı olması gösteriliyor. Şirketin son değerlemesi 852 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Danışman ekibinin, Altman’a süreci hızlandırmak için hedef değerlemeyi düşürmeyi veya 1 trilyon dolarlık hedefe ulaşmak için 2027'ye kadar beklemeyi seçenek olarak sunduğu, Altman'ın ise değerlemeden ödün vermeyi kesin bir dille reddettiği ifade ediliyor.



Gizli başvuru yapıldı

OpenAI 9 Haziran'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na gizli formatta resmi halka arz başvurusunda bulunmuştu. Şirket o dönem yaptığı açıklamada, "Zamanlamaya henüz karar vermedik; özel bir şirket olarak kalmanın getirdiği avantajlar var, bu yüzden süreç zaman alabilir. Ancak bu başvuru, doğru an geldiğinde bize hızlıca halka açılma esnekliği tanıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Erteleme eğilimine yönelik sızıntılar, küresel piyasalarda da yankı buldu. OpenAI’ın en büyük finansal destekçilerinden biri olan Japon teknoloji devi SoftBank Group’un hisseleri, halka arzdan kısa sürede büyük bir nakit girdisi bekleyen yatırımcıların satışlarıyla Tokyo borsasında yüzde 12’nin üzerinde değer kaybetti.