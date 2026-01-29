Güvenli liman talebi artıyor: Altın fiyatlarındaki yükseliş sürecek mi?

Jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler, ABD-İran arasında süren gerilim güvenli liman talebini artırdı. Talebin artmasıyla birlikte de altındaki yükseliş sürüyor.
Altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, altının uzun vade yatırım aracı olduğuna vurgu yaptı.
1 "Günübirlik hiçbir zaman tavsiye etmedik"
Başkan Çakmakçı, altının yılbaşında 6 bin 200 seviyesinde olduğunu hatırlatarak, "Şu an 7 bin 600 ve 700 seviyelerine kadar çıktı. Yüzde 25 değer artışı oldu. Altın güvenli liman, uzun vade yatırım aracıdır. Günübirlik hiçbir zaman tavsiye etmedik." dedi.
2 "Altın fiyatları yükselmeye devam edecek"
Altın fiyatlarındaki artışa yönelik de değerlendirmelerde bulunan Çakmakçı, şu ifadeleri kullandı:
"Nedenleri devam eden ekonomik savaşlar. Gerginlikler var, ABD-Venezüella, ABD-İran, İsrail-İran gerginlikleri dolasıyla altın fiyatları yükselişe devam ediyor. Durum savaş ortamından çıktı, artık ekonomik savaşa döndü.
Altın uluslararası piyasada özellikle ons bazında yükseliyor. Dolar bazında bir yükseliş yok. Şu an 5 bin 300- 400 sevilerine kadar yükselen bir ons trendi var. 1 kilo altın 180 bin dolarlara yaklaştı. Geçen sene 85 bin dolar fiyatındaydı.
Altın fiyatları yükselmeye devam edecek. Yıl sonunda beklediğimiz 7 bin 500 liralı rakamlardı fakat yılın birinci ayında 7 bin 600 seviyesinde. Bu da trendi daha yukarı attı. Ekonomik belirtilere baktığımız zaman altın 10 binli seviyelere gidebilir diye düşünüyoruz."
3 "Altın alanlar yüzde 100'ün üzerinde para kazandı"
Altın fiyatlarının düşük olduğu dönemde vatandaşlara altın almaları yönünde tavsiyelerde bulunduklarını aktaran Fikret Çakmakçı, "1 kilo altının 80 bin dolar olduğu dönemde altın alanlar yüzde 100'ün üzerinde para kazandı. Döviz tutanlar ise tam tersi parası yerinde kaldı. Ya da faiz yatırımı yapan vatandaş, yüzde 30-40 faiz aldı ama altının son 1 yılda yükselişi hemen hemen yüzde 150'lere kadar dayandı. Vatandaşın ister istemez parası faizde sıfıra çıktı." dedi.
4 "Altın, güvenli liman olma özelliğini koruyacak"
Altının güvenli liman özelliğine dikkat çeken Çakmakçı, bu niteliğini korumaya devam edeceğini vurguladı.