ARA
DOLAR
43,44
0,01%
DOLAR
EURO
52,00
-0,10%
EURO
GRAM ALTIN
7689,00
0,05%
GRAM ALTIN
BIST 100
1369,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Altın
  • Altın tarihi zirveyi gördü, gümüş ise 120 dolar sınırına dayandı

Altın tarihi zirveyi gördü, gümüş ise 120 dolar sınırına dayandı

Altın fiyatları yükselişini sürdürürken ons 5.600 dolara yaklaşarak yeni rekor seviyelere çıktı. Gümüş ise 120 dolar sınırına dayanarak tarihi zirvelere yaklaştı.


Son Güncellenme:
Altın tarihi zirveyi gördü, gümüş ise 120 dolar sınırına dayandı

Jeopolitik ve ekonomik belirsizliklerin etkisiyle yatırımcıların güvenli liman talebi artarken, altın perşembe günü de güçlü yükselişini sürdürdü ve ons başına 5.600 dolar seviyesine yaklaşarak yeni zirveleri gördü. Gümüş fiyatları da 120 dolar eşiğine doğru ilerledi. Gümüş, bu yıl yüzde 60’tan fazla değer kazandı.

Yurt içinde gram altın güne 7 bin 725 TL düzeyinden başlarken, spot piyasadaki ilk işlemlerde 7 bin 809 TL’ye kadar çıkarak tarihi zirvesini gördü.

Kapalıçarşı’da fiziki gram altının satış fiyatı 8 bin 30 TL seviyesindeydi.

Güncel altın satış fiyatları

  • Gram altın satış fiyatı: 7.727,31 TL
  • Çeyrek altın satış fiyatı: 13.111,00 TL
  • Yarım altın satış fiyatı: 26.221,00 TL
  • Tam altın satış fiyatı: 49.563,48 TL
  • Cumhuriyet altını satış fiyatı: 52.239,00 TL
  • Gremse altın satış fiyatı: 124.288,79 TL
  • Ons altın satış fiyatı: 5.546,61 dolar

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL